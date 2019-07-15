【逃犯條例】今早見林鄭　新民黨：政府新聞統籌工作與社會脫節

多個建制政黨於暫緩逃犯條例修訂後，近日陸續與特首林鄭月娥會面，其中新民黨兩名立法會議員葉劉淑儀及容海恩，今早（15日）與林鄭會面，新民黨稱，會上直言今次逃犯條例修訂，顯露政府新聞統籌及宣傳工作嚴重不足，特別是網絡方面，完全與社會脫節，又形容政府在「一國兩制」及港人價值觀的論述方面，喪失了話語權。

新民黨發放的新聞稿指，該黨指近日的大型衝擊活動演變成暴力抗爭，完全背離反對修訂《逃犯條例》的原意，引致多名警察、記者及示威者受傷，對此予以強烈讉責，重申暴力行為不為社會所容，市民感到不安。新民黨呼籲示威者以和平理性的方式表達訴求，支持警隊執法，讓社會盡快回復寧靜。

同時，新民黨認為政府新聞統籌及宣傳工作嚴重不足，特別是網絡方面，完全與社會脫節，以至在今次修訂《逃犯條例》的過程中，面對各種失實流言亦無法有效回應，以正視聽。新民黨認為政府應重整及加強宣傳工作，今後政府的公開回應要做到「快、多、真」。葉劉淑儀亦向林鄭指出，政府在「一國兩制」及港人價值觀的論述方面喪失了話語權。她認為，港人珍重法治、自由、安定、繁榮、友愛、互助、勤奮等特質，政府必須全力維護。

新民黨強調，目前不同階層及年齡的市民也累積了不同的怨氣及訴求，政府需要正視，就多個民生議題提出建議，如要求市建局與房協更多合作，重整規劃，推出更多補貼房屋；擴大民政事務專員的職能，以主動統籌不同部門，加快處理地區民生問題；投放資源於體藝培訓、職業訓練等；以及再次要求正視及盡快處理「三座大山」，即領展、港鐵和強積金對沖問題。