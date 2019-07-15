【逃犯條例】7.17銀髮族靜默遊行　籲同輩支持年輕人絕地抗爭

反《逃犯條例》修訂運動浪潮不斷，有年長市民發起「香港銀髮族靜默遊行」，於本周三（17日）下午5時在遮打花園集合，遊行至政府總部外。發起人稱，遊行除了重申5大訴求，即要求政府撤回逃犯條例修訂、撤銷對被捕人士的檢控、要求警方立即停止搜捕、成立獨立調查委員會徹查警民衝突等外，亦希望呼籲銀髮同輩為青年人發聲，支持香港年輕一代絕地抗爭。

有年長市民發起「香港銀髮族靜默遊行」，本周三（17日）下午5時在遮打花園集合，遊行至政府總部外。（盧翊銘攝）

團體成員譚先生指，已經於上周二向警方申請不反對通知書，惟直至今日記招開始仍未獲批准，影響團體為遊行安排急救人員支援。

遊行路線由遮打花園出發，途經終審法院、皇后像廣場、太子大廈、太古廣場、金鐘廊，至政府總部為終點。譚先生指會以靜默方式遊行，笑指「我們6個人加埋不止300歲，大聲叫口號不是我們的強項」。他呼籲遊行人士穿着白衫黑褲，帶備示威標語及自備飲用水，即使不是銀髮族亦可到場支持。

發起團體成員楊女士表示，自己沒有任何政黨及政治背景，以個人身份參與今次遊行活動。她憶述7.1當日聽聞有示威者包圍立法會，「當時心諗唔好咁啦」，但事後回顧事件，欣賞年輕人敢於付出代價，爭取想要的事，又認為年輕人在立法會破壞具象徵性的物品，如區徽、會議設備，目的為反映立法會失去反映民意的功能。

楊女士認為年輕人做得對，社會上有聲音誤解他們，現在更有年輕人看不開輕生，「我們應該給他們一些支持和鼓勵」。

團體成員之一、明愛專上學院客座教授何芝君稱，近日上水、沙田發生的衝擊事件，反映警民衝突已經升級。她呼籲警方在權力不對等的情況之下要控制情緒，而非主動挑釁示威者，又不滿警員堵塞疏散道路引起公眾恐慌。但她亦同情前線執勤人員聽令而行，在衝突中成為代罪羔羊。何芝君認為下令以過度武力清場的警隊高層需要為警民衝突負上責任。