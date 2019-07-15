【逃犯條例】前港大社科院長勸告林鄭　獨立調查衝突、撤換兩官員

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，曾在2017年9月專訪特首林鄭月娥的香港大學社會科學院前院長卜約翰（John Burns）撰文，提出三個建議紓解當前社會困局和管治危機，包括負責修例的律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超需要問責下台、改組行會，並成立法定獨立調查委員會調查因修例觸發的衝突事件。

卜約翰認為，在解決社會深層次矛盾前，政府應為親手製造危機負責。（資料圖片/林若勤攝）

卜約翰在文中提出，《逃犯修例》修訂所觸發的管治危機，是香港在「六七暴動」以來面對的最大。他指林鄭月娥在6月15日、6月18日和7月9日召開的記者會和發表的聲明，反映她不願意承擔其自製的危機，又指林鄭在修例風波不聆聽法律界的意見，反映她對於社會反對聲音不痛不癢，因林鄭「認為這些人本身並非支持她的人」。

卜約翰認為，在解決社會深層次矛盾之前，政府應為親手製造的危機而負責，認為這是重建社會信任的先決條件。

他首先指出，林鄭月娥必須撤回負責修例的兩位官員鄭若驊和李家超。卜約翰指二人在評估政治風險上「無能」，甚至並無作出任何政治風險評估。

卜約翰又認為，特首需要改組行政會議。他指出行會應該為行政長官提供適當的意見，而現時行會成員顯然沒有履行該職責，又認為只委任一些事事唯唯諾諾的人（yes-men and women）為行會成員，缺乏與社會的溝通，將會是一個災難。

最後，卜約翰認為，為了重建社會對警隊的信任，應該成立獨立調查委員會調查因修例觸發的衝突事件，他指出警察不是獨立運作，而是執行政府指示。他認為當前的處理投訴警察機制，做法是自己查自己，本質上是有缺陷的。

他在文末重申，重建信任和信心是政府必要的第一步，若林鄭月娥未能認識這一點，香港無法繼續前進。