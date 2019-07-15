【逃犯條例】警職方代表見高層討論士氣問題　消息：一哥呼籲忍吓

反對修訂《逃犯條例》衍生連串示威，屢爆發警民衝突，警察隊員佐級協會主席林志偉昨（14日）發聲明，促處方保障執勤同僚的人身安全後，惟昨晚爆發的沙田示威中有警員受傷，包括有警員斷手指。據了解，警隊四個職方代表協會的主席及執委，今日下午2時半，在警總與管理層會面，就近日的衝突情況，反映士氣問題，管理層在會上承諾，為加強保障前線，會檢討戰術及裝備。有消息引述指，警務處處長盧偉聰在會上同僚「忍吓啦！」盡量避免與示威者「正面交鋒」，不希望雙方有任何人受傷。

▼7月14日沙田遊行（晚上9時至9時半）▼

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據了解，今日的（15日）會晤是因應日前協會的聲明而安排，並非為沙田示威衝突而召開。警隊四個職方代表協會的主席及執委，今日下午2時半，在警總與管理層會面，內容圍繞有警員被示威者襲擊及員工士氣等問題。消息指，管理層在會上承諾，為加強保障前線，會檢討戰術及裝備。

有消息引述，會上探討了近日連串衝突情況，及處方應如何為前線人員提供保障。有消息指，警務處處長盧偉聰在會上曾籲同僚「忍吓啦」，盡量避免與示威者「正面交鋒」，不希望雙方有任何人受傷。另外，就工會反映，部分前線人員裝備不足以應付手持武器的示威者，盧偉聰在會上表示會「考慮資源調配」，包括派發護肘及護腳的防暴裝備場等，保障警員避免受傷。

據悉，會上亦談及近日有警員遭網民「起底」，有警察子女被指在學校遭「標籤」，對警員安全感擔憂，獲盧偉聰承諾，會關顧警務人員及其家人安全，會在警員所在地點，例如警察宿舍等加強巡邏，保障安全。