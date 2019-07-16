【逃犯條例】地區行動遍地開花　劉江華如何應對？

反逃犯修訂條例示威遍地開花，最近一個周末更在上水及沙田演變成大規模警民衝突。民政事務局局長劉江華今日（16日）出席第11屆「少年太空人體驗營」出發儀式後，會見傳媒被問及相關議題，以下為其談話全文。

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（……最近的地區行動……） 記者

過往的地區行動，無論政府、社會大眾也好，有暴力行為時也有作出譴責。如果能有一個和平、理性的環境作出表達，這亦是過往香港一直的方法，我期望在未來的日子，無論是在表達地區訴求，或香港社會的問題，都能採取一個和平理性的態度。我相信這是香港市民的最大公約數，希望接下來都能有一個平和的環境。事實上，我們看到現時香港的經濟環境可能會受到影響，無論站在哪一方，社會香港的大局，香港經濟的穩定，社會的安寧，這是我想每一個市民，無論是站在哪一個立場也好，也很需要這個環境，所以，我們大家一起努力，不只是某一位專員、某一個政府部門、某一批人，其實我想整個社會都需要大家一起努力，在這個時候更加需要互相扶持、互相尊重、互相體諒，希望香港能夠繼續向前行，我想這是最大的心願。

局長，怎樣看青年發展委員會的委員早幾天提及委員會過去一年沒有商討《逃犯條例》，建議政府成立青年議會，讓青年有影響力議政？ 記者

我們數日前已立即跟青年發展委員會委員、司長（政務司司長）及我，出席會議，聽取他們有不同聲音及不少有建設性的意見。委員非常積極及非常努力，向我們提出他們的意見，他們在公開的場合亦提出了不少意見，所以我們整理了意見、深化及疏理，會與他們商討下一步怎樣做。我覺得這是一個契機，讓我們可以看得到青年發展委員會將來再下一步怎樣走下去，我覺得這次是一個很好的機會，大家給予了一個好的機會表達意見，這是一件好事。我們希望沿着這個方向走。多謝大家。