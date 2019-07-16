【逃犯條例】劉江華譴責暴力活動：一齊向前行係最大心願

反修訂《逃犯條例》運動蔓延至全港地區，近日在上水、沙田接連爆發警民衝突。民政事務局局長劉江華今日（16日）出席活動後，重申政府譴責暴力活動，期望市民採取和平理性態度表達意見，互相扶持尊重，「一齊向前行係最大嘅心願」。被問到會否考慮成立青年議會讓青年參政，劉表示聽取委員的意見後會跟他們商討。 另一方面，鄉議局主席劉業強嚴厲譴責影響法治和穩定的行為，亦支持警方執法，但尊重以和平遊行方式表達意見。

民政事務局局長劉江華表示，政府及社會大眾對暴力活動都作出譴責，指港人過往都透過和平理性的方法去表達意見，期望市民未來在表達意見，不論針對地區或香港社會問題，都繼續採取和平理性的態度，希望香港接著都有一個平和的環境。

劉江華指，現時香港經濟環境受到影響，不論擁護哪個立場的市民都希望香港大局能夠經濟穩定及安寧。他指「大家一齊努力，一齊互相扶持，互相尊重，互相體諒」，不單是政府部門，或哪一批人，「一齊向前行係最大嘅心願」。

有青年發展委員會委員早前指，青委會過去一年並無商討《逃犯條例》修訂等政治議題，劉江華被問到當局會否考慮成立青年議會讓青年參政，他稱日前與政務司司長張建宗出席青委會時，聽取了不同聲音，及有建設性的意見，表示聽取委員的意見後會梳理及深化，其後並會跟他們商討。他認為是次契機讓政府及委員透過平台溝通是一件好事，希望往後能沿著這個方向走。

劉業強表示，對於民生住屋，政府更加要決斷地制定政策，例如增加房屋供應等，逃避問題反而無助解決市民怨氣。他相信政府已經聽到市民的訴求，市民毋須再發起暴力行動或大型遊行。

他又說，香港得以成為安全城市之一，法治是其中一個重要因素，如果影響警隊士氣和工作，對香港沒有好處，希望市民與警方保持良好關係，亦相信警察會專業執法。