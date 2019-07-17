【逃犯條例】精神健康專業人士眾籌聯署　促政府成立調查委員會

儘管政府一而再拒絕就修訂《逃犯條例》風波引發的衝突成立調查委員會，今日（17日）再有專業團體提出此訴求。 精神健康專業人士眾籌刊登聯署聲明，指修例由政治風波演變成為香港市民身心健康帶來破壞性影響的精神健康危機，敦促政府盡快成立具公信力和法律約束力的獨立調查委員會，將整件事件交託於法治制度和框架下處理，讓市民重獲正常生活和重新聚焦其他社會發展議題。

精神健康專業人士眾籌聯署登報，敦促政府成立調查委員會。（截圖自聯署網站）

參與聯署的有社工、輔導員、心理學家、精神科護士等精神健康專業人士，聲明指，整個社會瀰漫着憤怒、抑鬱、不安等強烈情緒，又引用香港大學醫學院公共衛生學院的調查指，修例風波期間，疑似抑鬱症個案大幅上升，社會猶如出現「精神健康疫症」。

聯署形容，修例事件已由政治風波，演變成對香港市民身心健康有破壞性影響的精神健康危機，尤其自6月起發生的警民衝突，對於社會上出現各種對立，甚至示威人士選擇輕生，精神健康專業人士感悲痛，關心每位香港市民，包括示威者與警務人員的身心健康。

聯署指，精神健康服務界的努力，對社會現在的精神健康危機只能起杯水車薪的作用，必須靠政府即時改善施政來根本解決施政失誤引起的社會問題。

聯署促請政府盡快成立具公信力和法律約束力的獨立調查委員會，全面而中立地調查修例及所引發的社會問題，「政府必須讓廣大香港市民能夠放心，將整件事件交託於法治制度和框架下處理，才能讓市民重獲正常生活和重新聚焦其他社會發展議題，讓社會重回正軌」。