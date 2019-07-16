【逃犯條例】羅智光感謝警務人員緊守崗位　譴責小部分暴力示威者

反修例遊行示威蔓延至多區，釀成激烈的警民衝突。公務員事務局局長羅智光今晚（16日）出席政府人員協會活動致辭時表示，近日社會因政府修訂《逃犯條例》而出現了矛盾和紛爭，當中有小部分示威人士採用暴力方式，他譴責違法和暴力行為，同時感謝公務員同事一直緊守崗位，尤其要處理各種遊行集會的警務人員。

羅智光感謝要處理各種遊行集會的警務人員。（資料圖片／盧翊銘攝）

羅智光在致辭時說，近日社會因政府修訂《逃犯條例》而出現了矛盾和紛爭，當市民以和平理性方式參與示威遊行以表達意見和訴求時，有小部分示威人士卻採用暴力方式，批評違法和暴力行為破壞法治精神，必須受到譴責。他同時感謝公務員同事一直緊守崗位，特別是要處理各種遊行集會的警務人員。

羅智光說，特首林鄭月娥已明確指出，有承擔和熱誠繼續領導管治班子，會以更包容、開放、謙卑的態度聆聽社會意見，努力改革施政作風，期望各方可放下爭議，回復平靜。

此外，由於立法會之前受到反修例示威者的嚴重衝擊，因此在復修工作完成前都無法再召開會議，議員審議議案的進度受到阻延，當中包括公務員薪酬調整。羅智光稱，他原希望立法會財委會能在暑假休會前審議有關建議，可盡早向公務員發放經調整的薪酬及追補薪金，但由於立法會大樓遭受嚴重破壞，現時亦未知財委會何時復會，若有進一步消息，會適時通報職方。