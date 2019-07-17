【逃犯條例】葛珮帆促特首官員落區　倡設專家研究小組調查

反修訂《逃犯條例》活動仍在發酵，今早（17日）民建聯到灣仔警察總部外聲援警方嚴正執法，並送上涼茶為他們「下下火」。民建聯立法會議員葛珮帆表示，特首及官員應落區跟市民多溝通。對於接到警務人員及其家屬反映警方予前線警員的裝備不足，策略應做得更好，她稱仍然相信警隊專業判斷，不過盼警隊高層重新檢視未來該如何保障警員及示威者安全，嚴格審查「不反對通知書係一個重要考慮嘅因素」。

葛珮帆促林鄭和官員落區，與所有市民多溝通。（陳欣彤攝）

葛珮帆指出，特首林鄭月娥及全部官員應落區，「加強與所有市民、所有界別、所有持份者的溝通」，透過多溝通及商議，才能令香港繼續「向前行」，解決現時的問題。她亦呼籲反修例市民不要一直斟酌某些字眼，及「咬住幾個訴求唔放」並以此作藉口進行暴力衝突，傷害警方大眾不會接受。

警員：不接受設獨立調查委員會 葛珮帆建議設專家研究小組

葛珮帆指，反修例市民提出多個訴求，部分訴求政府已多次回應，但要求不檢控衝擊等犯法行為不合理不可行 ，此舉乃摧毀香港法律面前人人平等的法治根基。至於社會大眾要求成立獨立調查委員會的訴求，她稱收到警員工會強烈的反應，表示雖然獨立調查委員會指會廣泛調查，不過警員認為他們是被針對的一方。若調查警員透過現行機制，包括警察投訴科及監警會，警員會接納，但若另設委員會調查會打擊警隊士氣， 一旦警隊士氣極度低落無法執行職務，對香港會是非常大的危機。她續指，特首一直不應允反修例者訴求有她的理由，需平衡社會聲音及維護警隊士氣是一個難題。

葛珮帆建議，政府可成立一個由學者及專家組成的研究小組，就香港現時面對的深層次問題進行研究及分析，為香港未來該如何解決問題出謀劃策。