【逃犯條例】工聯會：示威衝擊影響三分一工友無工開　食肆淡靜

反修例風波演變成社區示威活動遍地開花，並引發警民衝突。 工聯會今日（17日）指，佔全港三分一打工仔的建造、旅遊、零售和飲食業工人的飯碗，受近期暴力衝擊影響，飲食業更首當其衝。 工聯會理事長黃國表示，連串衝擊事件令不少旅行團被迫取消，呼籲市民和平表達訴求，並要求政府推出改善就業質素的措拖，以解決「深層次矛盾」。

黃國（右三）要求政府推出改善就業質素的措拖，以解決「深層次矛盾」。（梁妍玲攝）

工聯會今日（17日）就近日社會衝擊事件對各行業僱員的影響召開「重回經濟 保就業」記者會，建造業、旅遊業、零售業及飲食業派出工會代表，指出近期連場大規模示威遊行，對各行業的工友及生意額的受影響情況，當中以飲食業為最直接受影響的行業。

飲食業職工總會主席郭宏興表示，飲食業首當其衝最受影響，因為建造業僱員工作機會減少，自由行旅客下跌，直接令食客減少，食肆經營更困難，尤其示威區及旅遊區的影響更大，例如銅鑼灣一間雲吞麵店表示生意減少了一半。他指出，飲食業現時的問題是「長工少散工多」，而食肆生意額下滑令僱主被迫減少散工的職位，導致散工「無工開」。他強調，因市民會視乎心情和生計而光顧食肆，經濟若長此下滑，飲食業僱員會受最大影響。

香港建造業總工會代表吳偉樑也表示，受到立法會衝擊影響，財委會未能通過工程撥款，撥款總額涉及700億，導致有14,300個職位未能開設，對前期工程造成明顯影響。有工友反映被僱主壓價，「無工開」的情況甚至比沙士期間更差，使工友「吊鹽水」度日。

說旅遊業的影響，香港導遊專業總工會主席余莉華指，高鐵及港珠澳大橋開通後曾令旅客大幅上升，但因世界各地的傳媒廣泛報導6月的衝擊事件，使旅客擔心安全，繼而影響旅客人數。例如內地旅行團由年初平均每月約7800團跌至6月份5,641團，歐美及東南亞旅行團下跌三成，而自由行及商務客則跌四成。她表示，旅遊從業員受旅行團下跌而影響生計，她要求政府在這段時間支援導遊，資助原本需要自費參與的強制性培訓。

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，受示威影響，遊客區的銷售額下跌，例如金鐘的商舖被迫暫停營業，直接影響員工當日未能賺取佣金，影響收入。他預計暑假旺季的生意額亦會受影響。另外，他表示四月至六月是僱主調整薪金的時間，受生意額下跌影響，部份僱主仍在考慮中，長此下去會影響僱員對加薪的議價。

黃國呼籲市民和平表達訴求，指持續的暴力衝擊會令上述情況雪上加霜，亦令其他行業受到連帶影響，最終令香港市民受害。他提到，各界面對社會的深層次矛盾，其中之一是就業質素惡化，打工仔「工時長、人工低、壓力大」。他希望政府作為作為最大僱主，帶頭減少合約員工和外判，並全面檢討如何善待不同條件的員工，包括將合約職位轉為長期聘用。他相信市民能夠有穩定工作，可以幫助達到社會和諧。

工聯會就提升勞工質素提出數項建議，包括為低薪職員代供強積金、立法加班補水、落實最低工資一年一檢等。