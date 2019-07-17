【逃犯條例】銀髮遊行　葉德嫻讚青年做得好：佢哋俾人蝦得好夠

政府修訂《逃犯條例》引發巨大的政治風暴，以及多場的大規模示威遊行，甚至發生警民衝突。示威活動幾乎全民皆兵，參與者遍布各行業、階層、年齡層。一眾長者今日（17日）發起「銀髮族遊行」，聲援在示威中衝鋒陷陣的年輕人。 年屆七十、月內多次到現場聲援反修例示威的藝人葉德嫻亦現身遊行，她表示，最近多次示威中的年輕人，「他們做得好好，亦俾人蝦得好夠」。 此外，當年就領匯上巿提司法覆核的盧少蘭亦坐在輪椅上參與遊行，她手持「長者憤怒了」的標語，批評林鄭把年青人糟蹋，表明一定要爭取普選，又指「捉我哋番大陸，我哋都唔驚，夾我哋無用。」

銀髪遊行從遮打花園出發，遊行到政府總部。（余俊亮攝）

銀髮遊行中，牧師朱耀明和葉德嫻都有份在隊伍領頭位置拉起「反對制度暴力，我要真普選」的大型直幡。

朱耀明指今天的銀髮遊行是民運歷史新里程，參與遊行是出於對年輕人的支持和理解。他稱早前參與遊行時，有人哭著問他如何保護年輕人。朱耀明批評林鄭為何如此恨心，把年青人女放在危險的警力之上，逼使人民走上警民對立的局面，「林鄭係咪恨心，係咪要死人先」，又反問：「林鄭會唔會同情年青人？」

朱又怒斥林鄭根本不配做母親，因她讓警察搜捕年輕人，他警告作為天主教徒的林鄭行善不要行惡，否則必定會被滅亡，又指每次林鄭道歉，根本沒有感到她有歉意，認為她要先向上帝悔改認罪。

葉德嫻就稱讚年青人「他們做得好好，亦俾人蝦得好夠」，她又指前線警員都只是聽從上頭的指示，「上頭叫佢哋打，他們便只能打，否則（上級沒有指令）的話，他們便是沒有做他們應做的事」。

牧師朱耀明也現身遊行。（吳倬安攝）

葉又謂，對連日來發生的警民衝突感到難過，「即使警方有人受傷我也不會感到開心，其實我們不應大家打大家的」。她認為特首林鄭月娥要為目前的局面負上最大責任。她又指，今次遊行會堅持提出五大訴求，「我就無啦，我唔敢大貪，一樣都無過」。