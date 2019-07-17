【逃犯條例】銀髮族遊行完結　逾9000人參與

反修例引發的示威浪潮持續，有年長市民於今日傍晚（17日）發起「香港銀髮族靜默遊行」，下午5時在遮打花園集合，遊行至政府總部外。佔中三子之一的朱耀明牧師，以及藝人葉德嫻已現身遮打花園，政界人士方面，社民連曾健成、民主黨前立法會議員單仲偕等人亦有現身，參與遊行。

【19:24】大會預計超過9000人參與。

【19:15】青年人列隊歡迎抵達終點的長者，隊尾到金鐘。

【18:59】有警員接受《香港01》訪問，指香港市民很好，十分和平理性。被問到有否受高層壓力，他表示不感到有。太古廣場職員協助示威者經過商場。

【18:48】發起人楊女士表示參與人數未點算，要待義工計算，又指參與人數非最重要，重點是要讓年青人知道銀髮族支持他們，希望其他長者以開放包容地理解青年人的想法，同時想想青年人使用暴力是何人逼出來。他坦言，看到立法會被衝擊，心裡也是不情願，但看到整個衝擊過程，他們只是破壞象徵性物品，不是隨意破壞，證明青年人有讀書。

她說縱觀歷史，若政府不再回應訴求，最終只會有人犧牲，坦言不想有人送命，希望政府盡快回應訴求，包括成立獨立調查委員會調查事件，她一度不禁落淚。被問到青年人或於周日升級，她希望年輕人有智慧靈活地繼續抗爭。長者學習年輕人抗爭手勢，如召喚雨傘。

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【18:45】有市民自發在花園道梯階位置，提醒長者「小心梯級」，亦有年輕人在場派發退熱貼。

【18:39】金鐘道往東行現準備恢復通車。

【18:37】遊行人士跟在遊行隊伍旁邊的警察打氣，高呼「前線受氣，高層涼冷氣」，對他們表示同情，並與警員握手。有遊行人士稱自己是「真撐警」。民陣召集人岑子杰對長者參與遊行非常感動，指已做到世代連結，又呼籲長者參與7.21遊行。

【18:35】大會宣布遊行結束，遊行人士可沿添美道離開，指人數比預期多，但暫時未有具體數字。

【18:20】隊頭抵達金鐘連儂牆外。

【18:13】隊頭抵達前往立法會的中信天橋。

【18:07】有持反對意見的市民仍在遮打花園，有其他參與遊行的市民呼籲其他遊行人士不要理會他們繼續行，稱「不要理他、不要中計」。

【18:00】遊行隊伍到達太古廣場外；另邊廂龍尾剛離開遮打花園。

【17:55】59歲退休人士黃先生𢹂同就讀初中女兒參與遊行，他認為社會存在的撕裂乃政府造成，市民多次上街政府都未曾回應訴求，更默許以暴力手段對待年輕人，「真係火都嚟、佛都有火」。

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朱牧現身遮打花園，參加銀髮族靜默遊行。（吳倬安攝）

【17:50】遊行隊伍到達終審法院外時，持不同意見人士與遊行人士指罵，最後由警方帶走。

【17:48】遮打道花園仍有大批市民等候出發，逼滿整個花園，高呼「加油」。

【17:43】當年就領匯上巿提覆核的盧少蘭今天亦有參與遊行，她坐在輪椅上，她手持「長者憤怒了」的標語，批評林鄭把年青人糟蹋，表明一定要爭取普選，又說：「捉我哋番大陸，我哋都唔驚，夾我哋無用。」

【17:37】 遊行人士沿途高唱《hallelujah to the lord 》。

【17:28】政界人士，曾健成、民主黨元老單仲偕等人亦有現身。

【17:21】 隊頭的長者亦拉起「反對制度暴力，我要真普選」的大型直幡。朱耀明、葉德嫻、牧師袁天佑在隊頭起步。

【17:17】 65歲、退休前從事水電工程的黃先生表示，今天出來遊行是撐年青人，他坦言過去年青人予他印象是「好hea」和只愛飲飲食食，想不到年青人可為民主運動付出如此多，形容他們智勇雙全，「be water」 模式抗爭非常成功。

他強調612不是暴動，只是警民衝突，年青人與警察的武力不對等。對於衝擊立法會，他坦言自己也做過年輕人，理解他們為何會這樣做。他寄語年輕人要再添一點韌力，堅持下去。

【17:10】參與遊行的退休前擔任大學校職員、71歲司徒先生批評政府逼年青人上街抗議，看至近日發生的警民衝突場面、各方都有受傷，他坦言感到很不開心。他指年青人是香港未來的希望，認為年青人使用暴力衝擊立法會，也是逼出來和無路可走，形容年青人使用暴力已是最低限度。

他批評高官問責制已成為「唔負責制」，又斥「行會成員好失敗，全部唔負責」。

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【16:50】目前已有逾千人在遮打花園聚集。

【16:45】藝人葉德嫻現身遮打花園，準備參與遊行。她表示，最近年輕人參與多次示威中，「他們做得好好，亦俾人蝦得好夠」。她又指前線警員都只是聽從上頭的指示，「如果上頭叫佢哋打，他們便打，否則的話，便沒有做他們應做的事」。

葉又謂，對連日來發生的警民衝突感到難過，「即使警方有人受傷我也不會感到開心，其實我們不應大家打大家的」，並認為特首林鄭月娥要為目前的局面負上最大責任。

她指，今次遊行會堅持提出五大訴求，「我就無啦，我唔敢大貪，一樣都無過」。

【16:15】現場已有逾百名銀髮長者聚集在遮打花園，準備參與遊行，包括佔中三子之一的朱耀明牧師。

【16:00】行政署則於今午通知在政總的各部門，指因公眾集會，各局或部門可能要按運作需要，考慮讓員工在下午5時前離開。

遊行路線由遮打花園出發，途經終審法院、皇后像廣場、太子大廈、太古廣場、金鐘廊，至政府總部為終點。團體成員譚先生早前表示，」大聲叫口號不是我們的強項」，他呼籲遊行人士穿着白衫黑褲，帶備示威標語及自備飲用水，即使不是銀髮族亦可到場支持。