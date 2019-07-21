【721遊行】隊頭已出發　大批市民路邊倒灌加入　港鐵站續塞爆

民陣今午再發起反對修定《逃犯條例》遊行，約3時半在銅鑼灣維園出發，終點是灣仔盧押道。不過，民陣隊頭出發時，在遊行路線的不同地點，包括天后、銅鑼灣一帶，仍有不少市民在港鐵站中等候出閘，亦有大批人潮走到馬路上，「倒灌」走回加入從維園出發的隊伍。

民陣隊頭尚未出發時，大批參與遊行的人士已在銅鑼灣一帶，並走到馬路上。（余俊亮攝）

民陣下午發起第六次反對修訂《逃犯條例》遊行，3時39分在維園起步，以灣仔盧押道為終點。

參與遊行的市民塞滿維園四個足球場。在遊頭出發時，大批市民仍在銅鑼灣及天后的港鐵站等候出閘，有市民則在銅鑼站出閘，逾百名市民從銅鑼站內街一帶，「倒灌」走回維園方向，加入遊行隊伍中。民陣隊頭出發時，作出多番呼籲，促請遊行人士先讓隊頭的車輛及巨型橫額先通過，再加入遊行隊伍中。

天后站A出口突停頓

在3時30開始，天后站A出口突然出現停頓，大批身穿黑衣的遊行人士無法離開，而抵站的人潮又不斷出現，人流倒塞至站內，閘機內出現黑衣人海。港鐵職員隨即安排遊行人士改由b出口離開，但遊行人士卻表示「封了」無法離開，令整個大堂一度塞滿人。有人不滿上前向港鐵職員了解，大堂一度相當擠迫及焗促。至3時50分，兩個出口的人潮慢慢離開，天后站回復正常。

民陣隊頭出發時，呼籲遊行人士先讓隊頭的車輛及巨型橫額先通過，再加入遊行隊伍中。(歐嘉樂攝)

銅鑼灣站往維園方向出口非常擠塞

至於銅鑼灣站，同樣人頭湧湧，黑衣人潮在下午三時半後開始明顯增多，由閘機前往D，E及F出口的通道已經塞滿大量遊行市民，其中D及F出口非常擠塞，市民只能緩慢地向前行。