【721遊行】強烈譴責衝擊中聯辦　政府：公然挑戰國家主權

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，其中民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。部分遊行人士經過原定遊行灣仔終點後，一直向中聯辦方向走，有遊行人士抵達中聯辦後向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。 政府在晚上9時54分發新聞稿，強烈譴責示威者衝擊中央駐港機構，指責部分激進示威者偏離遊行路線，惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權，特區政府會嚴肅處理並依法追究。

特區政府強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權。（李澤彤攝）

政府發言人表示，一直對市民和平表達訴求予以尊重，但近日發生一連串事件，包括和平遊行後一再發生違法示威、衝擊警方防線、包圍警察總部、堵塞道路等。警方更發現有人非法儲存危險物品及大量攻擊性武器。特區政府擔心一小部分激進人士，有計劃地煽動群眾，挑戰法紀，甚至衝擊中央駐港機構，此舉對特區的治安及「一國兩制」構成威脅，社會絕不能接受。

發言人稱，中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能。特區政府對示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權，強烈譴責，當局會嚴肅處理並依法追究。