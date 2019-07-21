【721遊行】國徽塗污 　建制批挑釁中央　泛民：對港政策失敗

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，民間人權陣線（民陣）今日（21日）再舉辦遊行，傍晚大批示威人士抵達中聯辦外抗議，期間向中聯辦招牌及國徽投擲雞蛋及墨水彈，並且用噴漆塗污天眼，以及在中聯辦門外牆上塗鴉，是這個屬中央駐香港最高代表機構在回歸22年以來，遭受最嚴重的一次破壞。 多名建制派人士批評示威者的做法，是挑戰中央及特區政府的底線，屬嚴重侮辱國家尊嚴的行為，予以強烈的譴責；而泛民則指事件反映中央在港政策完全失敗，而中聯辦需要負上很大的責任，故直接到中聯辦外示威，以表達有關不滿。

示威者向中聯辦門上的國徽掟疑似墨汁和雞蛋，國徽被塗污。(盧翊銘攝)

吳秋北：譴責暴徒嚴重挑釁中央權威

全國政協副主席、前行政長官梁振英今晚在Facebook專頁發出帖文，嚴厲譴責塗汚中聯辦國徽的暴徒，他稱：「這些敗類必將受到法律的嚴懲、歷史的唾棄。

工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，示威者毀壞中聯辦設施及國徽等行為，明顯是對中央權威作出嚴重的挑釁，形容是暴徒的所為，予以最強烈的譴責。

他認為，示威者向中央及香港政府提出不可能接受的訴求，是為自己可以不斷做出破壞行為找借口。他重申，中央權威是不可挑戰的，而國家主席習近平早前已表明，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，是絶不能允許的。

吳秋北稱，中央駐港最高代表機構遭受到嚴重破壞，是踐踏國家的底線，同時會令社會各界感到擔心和憂慮，絕對不可以接受。

示威人士在中聯辦門外牆上塗鴉，並用噴漆塗污天眼。(莊恭南攝)

陳健波：長久下去或中央對港更加強硬

立法會財委會主席陳健波受訪時表示，對今日的示威衝突感可惜，又稱中央在考慮2047年後本港政策如何延續時，「而家嘅一點一滴都有影響」。

他續透露，聽聞因本港近年衝突增加，令中央對港的「鴿派」逐漸轉風向，長久下去或令中央對港更加強硬，不利香港發展。他斥責現時有少部份激進人士連累其他「無咁激進」的人，自己亦「有冤無路訴」，認為政府既已就修例宣布暫緩，港人一向喜歡和平穩定，應放下包袱及重擔向前看。

民建聯立法會議員柯創盛表示，示威者的行徑顯然是在挑釁中央，危害一國兩制，衝擊一國兩制的底線，甚至乎意圖引發暴力衝擊事件，居心叵測，行徑令人憤慨，對香港完全沒有好處，絕對不能無限包容下去。他認為特區政府有必要增加警力，打擊一些暴力和違法行為。

民建聯及後發聲明，指「有關瘋狂、肆意羞辱國家及瀆犯民族之卑劣行為不但嚴重違法，造成刑事破壞，更屬公然挑戰中央人民政府，罔顧自身民族尊嚴而冒犯全國人民」，又認為「這些卑劣分離分子已然喪失基本民族尊嚴，肆意玩火，其挑釁行為等同侵犯一個國家領土尊嚴及向其宣戰，行為之狂罔、愚蠢害人既害己，將香港整體利益推入火堆！」。

梁美芬：害死香港、毀滅法治

經民聯立法會議員梁美芬亦在Facebook發出帖文，表示在中聯辦外破壞的暴徒居心明顯，歹毒心腸，肆意侮辱國家尊嚴，祇為害死香港，毀滅法治。她批評，這些人將香港打爛後又逃之夭夭，不會負責任，最後由全香港人埋單。

梁美芬又稱，這批人士騎劫了反修例的遊行示威，去進行對香港毀滅性的行動。她呼籲支持和平，愛護香港，包括曾參加反修例遊行的港人，勇敢地與這些惡行切割，一齊讉責此等惡霸行為，支持香港警隊嚴格執法，把他們繩之於法。

新民黨亦發出聲明，嚴厲譴責衝擊中聯辦的示威者踐踏「一國兩制」。新民黨強調，示威者的行為踐踏國家尊嚴、違反國家憲法及《基本法》，無視「一國兩制」，而且帶有港獨色彩，為社會不容。

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郭家麒：反映年輕人對一國兩制存在很大憂慮

公民黨立法會議員郭家麒認為，遊行人士轉往中聯辦「唔出奇」，反映年輕人對一國兩制存在很大的憂慮，顯示中央在港政策完全失敗，市民認為特區政府已經失效，同時覺得北京在今次的修例事件上有很大的干預，而政策失效，「西環」負上很大的責任，因此直接在中聯辦外示威。

他又指，同意衝擊的人並非只得一個、兩個，而是以千、以萬計；和平遊行的人士更有200萬人，他質問當局：「你殺晒佢哋呀唔通？」，強調再以高壓政策治港無用。

民主黨黨立法會議員黃碧雲稱，無法代表示威者發言，但估計他們在中聯辦門外示威，是因一國兩制及基本法近年已走樣變形，繼而對中央干預香港有所不滿。