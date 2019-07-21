【721遊行】陣地戰、空城計、困獸鬥到游擊戰　衝突模式次次不同

有別於過往一個月的示威衝擊行動多數會留守到半夜，今次到中聯辦示威的市民在中聯辦門口塗鴉擲蛋後，在大約9時前已大部份主動撤離，令防暴警全副裝備出動後，亦沒有對手可戰。 其實在今日下午示威者劍指中聯辦時，已有不少網民呼籲示威者要留心西環的交通，入夜後難以撤退，隨時引來警方圍捕。今時今日他們的戰略思維不斷進化，有別於以往佔中時，必須佔領街道示威的思維，在「不受傷、不被捕」的前題下，紛紛走向「be water」，敵進我退。

示威者在約6時開始，朝西環進發，愈接近中聯辦，情緒就愈高漲，「時代革命光復香港」的呼叫聲響徹街頭。然而，在示威者在中聯辦門口進行短暫的塗鴉擲蛋後，宣讀完5大訴求後，便在大約9時前，大部份主動撤離。

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沒有大台指揮的街頭快速決定

當示威者出現在西環街頭聚集時，另一邊廂在網絡，同時已有大批反《逃犯條例》的示威者，正在互相通知一旦遇上警方的搜捕，他們應該循什麼撤離路線離開，當中包括提醒保留體力，並向港大方面跑走，以利用警方不會隨便進入校園的優勢離開，以及利用中西區及半山交通，撤離到其他區域。

因此之後到約8時，警方宣佈清場，即時已有不少網民在網上及社交通訊軟件呼籲，要立即撤離，以免出現上周類似沙田的圍捕，以及示威者被警棍攻勢打得血跡斑斑的情況。而示威者由於早有心理準備，因此即使沒有大台指揮，亦能迅速作出決定。

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學習游擊戰：敵進我退 敵駐我擾

有別於過往一旦有示威者主張撤退，便會遭同路人指責是「左膠」或「鬼」。今次反《逃犯條例》運動，示威者在網上論壇不斷主張「be water」，以及要「不受傷，不被捕」，更有人要主張學習已故國家主席毛澤東的游擊策略口訣：「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」。

事發至9時半，警方於西環、上環不斷收緊防線，但示威者大部份已經撤離，例如干諾道西、德輔道西的示威者呼籲盡快撤退，與中環的示威者會合，以防被警方夾擊。有示威者即在網上指策略成功，並在網上嘲諷警方即使想打示威者，亦無示威者可打。

有力撐反《逃犯條例》運動的網民就在論壇表示：「所以要趁警察清場前再走去佔領其他地方，佢哋趕到前不斷轉換位置，搞到佢哋亂晒先岩。」

面對示威者不斷進化的街頭戰略思維，警方愈來愈難以應付。相信要解決政治問題，亦只能留待特首林鄭月娥及中央以政治手段解決。