【元朗黑夜】白衣人打市民警察無影　元朗區議員：警方說早有部署

大批身穿白衫的不明人士，晚上在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵內，襲擊手無寸鐵的途人，情況嚴重。元朗鳳翔區區議員麥業成接受《香港01》訪問時表示，他早上曾與警察聯絡，關注元朗區可能出現衝突，警方當時向他宣稱「已經有所部署」，但他全日未見警方有任何行動，包括市民在西鐵站內被打時，都沒有任何警員出現，之後才珊珊來遲，他質疑白衣人士散去和警察到場的時間「相當吻合」。

白衣人衝入元朗西鐵站內，並進入車廂，把拉乘客出月台毆打。

元朗入夜後，逾百名身穿白衣的不明人士，在雞地一帶見到黑衣人便以武器攻擊，及後更衝入元朗西鐵站內，並進入車廂，把拉乘客出月台毆打，持續10多分鐘，情況嚴重。

元朗鳳翔區區議員麥業成於21日晚接受訪問時表示，他收到鄉事方面的消息，稱「懷疑有黑社會收錢『做嘢』，打遊行完回元朗的示威者」，前一日（20日）便有多人在元朗紅爵酒樓商討部署。

元朗區議員麥業成（左）表示，他今早曾就事件聯絡警方，警方向他宣稱「已就事件有部署」。（麥業成fb)

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麥業成表示，他今早曾就事件聯絡警方，警方向他宣稱「已就事件有部署」。至約晚上8時許，有大批白衣人士在鳳攸北街公園聚集，他稱打999報警，並欲致電該區的指揮官，但其電話未能接通。 在晚上約11時，大批戴口罩、手持粗棍的白衣人士開始追打穿着黑衣的年輕人，亦有衝入元朗西鐵站車廂把拉乘客出月台毆打，過程持續10多分鐘，但現場似乎沒有任何警察。

麥業成指出，元朗「唔應該俾黑社會橫行」，他將會約見元朗指揮官反映有關事件，又質疑「原來警方嘅所謂部署是任由市民被人打」。