【元朗黑夜】警方指十時起收逾40報案　暫8人送院

反《逃犯條例》修訂引發的衝突持續，除了港島爆發警民衝突外，元朗亦爆發衝突。有大批白衣群眾今日（21日）晚上十時許手持武器，在西鐵元朗站大堂及車廂內先追打身穿黑衣的市民，其後「見人就打」。消息指有人號召數百人追打參與遊行後回家的反修例人士。 警方回覆《香港01》查詢，表示截至晚上10時47分，收到逾40個報案電話，大部分均報指西鐵元朗站有「白衫人打黑衫人」，暫未知受傷情況。事件中，暫時有8人需要送院治理，現場仍有兩架救護車候命。政府新聞處回覆《香港01》查詢，指就元朗站衝突，暫有8人送院，6人送往元朗博愛醫院，2人送往天水圍醫院，另外亦有2輛救護車在現場候命。 有資深警官向《香港01》表示，元朗警署已要求總機急召衝鋒隊(EU)到元朗支援。天水圍警署亦預備了人手，指大部分警員已超時留守工作，並隨時準備相應武力出動。

反《逃犯條例》修訂引發的衝突持續，除了港島爆發警民衝突外，元朗亦爆發衝突。有大批白衣群眾今日（21日）晚上十時許手持武器，在西鐵元朗站大堂及車廂內先追打身穿黑衣的市民，其後「見人就打」。（資料圖片）

警方回覆《香港01》查詢，截至晚上10時47分，收到逾40個報案電話，多人報稱西鐵元朗站有「白衫人打黑衫人」，暫未知受傷情況。警方續指，在10時28分，元朗安寧路亦有男子報案，報稱遭白衣人打傷，救護車其後到場，未知有否送院治理。除此以外，警方在11時27分，新元朗中心亦有男子報案，報稱被人打傷，救護車其後亦到場，暫未知有否送院治理。

政府新聞處回覆《香港01》查詢，指就元朗站衝突，暫有8人送院，6人送往元朗博愛醫院，2人送往天水圍醫院，另外亦有2輛救護車在元朗西鐵站現場候命。有現場片段拍攝到，在圍毆發生前，有大批白衣人在元朗站大堂聚集，有片段亦拍攝到同一時間有兩名軍裝警員巡經該處，但未有停留，續往東頭村出口離開，警方則未有回覆。

消息指：元朗警署已召EU到場支援

天水圍警署的警署警長陳雄傑曾出來警署外與居民對談，指希望居民散去，讓該警署預留人手到元朗支援，但現時有部分警力現時須留在警署應付包圍。惟居民躁動要求警方立即到元朗支援，並要求交代剛才警方的「零部署」。期間有女市民指要報案都獲安排。

有資深警官向《香港01》表示，元朗警署已要求總機急召衝鋒隊(EU)到元朗支援。天水圍警署亦預備了人手，指大部分警員已超時留守工作，並隨時準備相應武力出動，如每名前線須攜帶盾牌。