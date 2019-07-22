【元朗黑夜】民陣：儼如中國城管　民主黨民建聯嚴厲譴責

西鐵元朗站大堂今晚（21日）有大批白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民。民陣發聲明，強烈譴責元朗暴徒襲擊平民，「儼如中國城管」，質疑警察在元朗不執法，縱容暴徒襲擊記者及市民，對此感到非常憤怒。 民主黨及工黨發聲明，強烈譴責特區政府和警方的不作為；民建聯亦在facebook譴責暴力事件。

西鐵元朗站大堂今晚（21日）有大批白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民。（鄧穎琳攝）

聲明稱，各方證據顯示，有暴徒在元朗一帶暴力對待平民，在地區、地鐵站、月台襲擊平民，「儼如中國城管」，令無辜市民受傷，民陣強烈譴責。

民陣批評警察在元朗不執法，縱容暴徒襲擊《立場新聞》記者、一般市民，感到非常憤怒，指警方「對完全破壞法治的暴徒從未執法」，令人憤慨。

聲明又指，自雨傘運動後，已有「強力部門動用暗黑勢力」，破壞佔領者人身安全和打擊士氣，「今次明顯是升級版本」。

民主黨聲明則強烈譴責特區政府和警方的不作為，表明追求民主自由的市民不會被惡行嚇怕。

民主黨要求政府及警方立即交代今晚前因後果，並追緝毆打市民的兇徒，盡快恢復元朗的秩序，保障香港市民的生命安全。

民主派立法會議員強烈譴責警方失職，認為暴徒糾眾見人就打的惡行是無法無天，令人髮指之餘，有人嘗試執行自己一套法律的聯想，情況一如中國大陸的城管欺壓市民。聲明稱如此傷人場面是為特首林鄭月娥製造適合條件，為配合政府局部戒嚴的部署。

民主派議員要求立即與林鄭月娥會面，商討解決香港的空前民間災難、以及管治危機。

工黨要求林鄭月娥立即道歉，並徹查事件，又質疑何君堯身為執業律師，疑似出現在事發現場，是否公然支持襲擊、傷人、毆打等違法行為。

經民聯梁美芬表示，香港是法治社會，請大家回歸以法律解決紛爭。所有人都不能以暴力解決問題。她請市民冷靜，香港繁榮有賴一個優良的法治傳統，萬萬不能以違法暴力去解決問題。