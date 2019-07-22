【元朗黑夜】白衣人無差別攻擊　乘客落車救傷者　男士車廂擋架

元朗爆發逾百名白衣人，在雞地對市民作無差別以武器攻擊，甚至在西鐵站衝入車廂，拉乘客出月台圍毆。 當時在涉事西鐵車廂的市民表示，自己當時剛剛放工，之後西鐵駛到元朗時，有月台市民勸他們不要落車，因為發生血腥襲擊事件。但仍有乘客落車拯救傷者，並有男乘客於車廂主動擋架，保護其他乘客。

市民黃先生表示，自己當時收工乘車回家，大約11時20分左右，列車一到元朗站，已有月台的乘客大嗌他們不要落車。他們當時甚感奇怪，之後月台乘客指站內有人打架。有月台乘客再嗌要救護員，之後黃先生就和部份乘客到月台下層幫忙。

飛棍入西鐵閘內 地下有打斷的壘球棍

一到下層，已見到逾數十名白衣人手持武器，包括壘球棍及長電筒等，不斷在元朗站的閘外攻擊其他市民。當時情況一片混亂，地下甚至有打斷了的壘球棍。他們當時儘量救受傷人士，為了自衛唯有於閘內向閘外人士還擊，白衣人初時飛棍入閘內，但後來索性成群衝上西鐵站月台，不斷持械攻擊其他市民。

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白衣人男女老幼照打 數名男士主動擋架

逾數十名白衣人衝入西鐵車廂內攻擊，黃生說當時他們連男女老幼都照打，有數名男士見狀主動擋架，保護其他乘客免為其他白衣人攻擊。車內一片凌亂，滿地血跡。

當時列車停止服務，門一直未能關上，白衣人持續攻擊車內乘客，但港鐵無職員協助。約3分鐘，列車門關上，乘客亦終於可以脫離險境。