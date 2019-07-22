【元朗黑夜】警方：全部衝鋒車已出動　只能派兩人到港鐵站處理

有白衣群眾昨日（21日）晚上十時許在西鐵元朗站大堂及車廂內追打市民，有現場片段拍攝到，事發前有大批白衣人在元朗站大堂聚集，同時有兩名軍裝警員巡經該處，但未有停留，續往東頭村出口離開。 警察公共關係科警隊總警司謝振中於商台節目《在晴朗的一天出發》指，兩名巡邏軍裝警抵達元朗站後，發現裝備不足，當下立刻請求增援，相信兩人是「在周邊評估形勢」。他認為，兩警評估形勢的原因與反修例衝突示威和行動：「我諗大家都明白過去幾個星期，警方都處理咗好多大型嘅衝突事件，無可否認往往警方係介入呢啲事件時候，都會反而令到事件係升溫，同埋現場情況甚至變得更亂，甚至上星期警方介入事件時，我哋同事被人襲擊，所以每個同事去到處理一件事時候，係需要好小心咁考慮嗰個環境和情況下，究竟乜嘢嘅介入時間係合適。」

有人拍攝到大批白衣人在元朗站大堂聚集時，兩名軍裝警員巡經該處但未有停留，往出口離開。（資料圖片／讀者提供片段截圖）

警察公共關係科警隊總警司謝振中指，晚上10時45分收到首宗報案，稱元朗港鐵站發形打鬥，但由於10時前元朗區內收到多宗打鬥和火警報案，當時可處理這些類型案件的衝鋒車全部已出車應付，故警方只可派兩名巡邏軍裝警到元朗站處理打人事件，兩人在10時52分到場，他不肯定他們是否即目前流傳影片中離開現場的兩名軍裝警。

謝振中指，兩人抵達後見到站內很多人手持武器，由於裝備不足，評估形勢後認為不能應付「超過百多人的打鬥事件」，故當下立刻請求增援，警方電台10時54分通知衝鋒車不能到場，亦調配元朗區其他當值警察，重整隊伍到元朗站，支援隊伍在11時20分抵達。

被問及為何兩名軍裝警選擇離開現場，而非留守站內，甚或拔槍處理，謝振中認為，每個警員處理事件時必須要評估情況，他又將原因拉上過往的反修例衝突示威和行動：「我諗大家都明白過去幾個星期，警方都處理咗好多大型嘅衝突事件，無可否認往往警方係介入呢啲事件時候，都會反而令到事件係升溫，同埋現場情況甚至變得更亂，甚至上星期警方介入事件時，我哋同事被人襲擊，所以每個同事去到處理一件事時候，係需要好小心咁考慮嗰個環境和情況下，究竟乜嘢嘅介入時間係合適。」

再被追問兩名巡邏警離開現場是否合適，謝振中稱兩人非離開現場應該是「在周邊評估形勢」，確保足夠支援才可處理事件：「大家都明白普通嘅軍裝警員有配槍，但係地鐵站裡面如果係一個打鬥嘅情況而好多人係度跑，如果佢要選擇嗰一刻咁密集、咁多人跑動時用槍打鬥，都係一個好大嘅抉擇，對事件未必係一件好事，可能會構成更加大危險都唔定。」

主持人又提出，上周起已有訊息指鄉事派會有行動，去到昨晚6、7時，大批人亦聚集雞地，有市民感不安報警，主持人問警方事前有否評估形勢和如何處理。謝振中沒有交代事前有否因應消息在事前部署，指網上流傳的消息很多，警方有密切留意，看消息真偽。他又指，昨晚在上環衝突期間，警方已即時抽回借調到港島處理上環示威的新界北人手到元朗。

區議員：早已聯絡當區警務人員

元朗區區議員杜嘉倫在港台節目亦指，他早已得悉元朗區有白衣人攻擊市民，故早於昨上約8時至9時，已主動聯絡元朗區的警務人員，要求對方處理及留意，惟對方卻回應稱「已盡力」、「無人（警察）」等，甚至有人說：「派軍裝落去……好驚架喎！」

他又說，昨晚有市民曾報警，但報案中心卻諷：「驚就唔好出街。」他坦言，本來以為該民居受到情緒影響，才會得到如此回應，但其後他曾致電999報警，卻得到同樣的感覺。他說，當時對方僅稱已知道情況，並正處理，後來更匆匆掛線，他無法再補充。

另一元朗區議員黃偉賢指出，晚上約7時已有市民報警，質疑警方「放水」，猶如警方及黑社會一同管理香港。