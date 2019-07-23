【李鵬逝世】何俊仁批造成六四悲劇 ：他不斷誤導鄧小平

原國務院總理、全國人大常委會委員長李鵬逝世，央視晚間《新聞聯播》花10分鐘12秒讀出全篇通稿。支聯會主席何俊仁表示，不管李鵬對中央貢獻多少，但他生平做了兩件事對不起國民，分別是有份促成六四鎮壓及推動長江三峽大壩工程造成嚴重環境污染問題。何俊仁認為，是1984年時任中共中央政治局常委兼國務院總理的李鵬，不斷誤導時任中央軍事委員會主席鄧小平，令蒙在鼓裏的鄧小平定義六四事件為「動亂」，認爲歷史會對李鵬作出公正的評價。

何俊仁：李鵬影響力不再​

何俊仁指，李鵬在傳遞訊息過程中曾「做手腳」，排斥趙紫陽等人，令鄧小平認爲六四事件中的學生是針對他及中共政權，促使鄧小平定義六四事件為「動亂」。何俊仁斥李鵬在六四事件上責無旁貸，「這麼災難性的決定，都同李鵬和其他人提供了很多資料和錯誤的引導有關。」

何俊仁分析， 鄧小平當時會只能透過這一批人掌握形勢，李鵬是主要執行戒嚴令的領導人，「如果覺得這件事是正確、無愧於心，為何要將責任推給鄧小平？」何認為，六四事件後中國失去藉民間對貪污不滿，進一步順勢推行政治體制改革的機會，反而倒過來加緊政治控制。

對於李鵬逝世能否有助於六四平反，何俊仁認爲近年李鵬影響力不再，儘管他是平反六四的一個障礙，但他的逝世不見得有助平反六四。

長江三峽大壩影響深遠

何俊仁提出，李鵬任内第二件「錯事」，是推動長江三峽大壩的興建，大壩嚴重影響長江上流一帶的生態，對後世有深遠影響。他指「李鵬家族承接大壩的水電產業，雄霸中國」，忽略一旦大壩崩塌，對長江沿河一帶居民生活的影響。

作為水電專家的李鵬在總理任內繼續領導水利工程，包括浩大的三峽工程。1992年3月，李鵬代表國務院向第七屆全國人民代表大會提交三峽工程的議案，4月表決時竟罕見地有177票反對，664票棄權，更有25人未按表決器，創下歷史記錄。

1993年1月，國務院三峽工程建設委員會成立，李鵬出任主任，負責監督整個三峽工程的建設。作為水利電力業出身的技術官僚，李鵬在擔任總理職務後成為了世界上有史以來最大的水利工程的積極宣導者和推動者。

李鵬曾於2003年撰寫對長江三峽大壩的回憶錄《眾志繪宏圖：李鵬三峽日記》。