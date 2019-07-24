【元朗黑夜】稱光復活動具挑釁性　梁志祥促收手：元朗冧㗎喇

元朗西鐵站周日（21日）晚上發生白衣人無差別攻擊市民事件，有網民遂發起7月27日「光復元朗」行動抗議，負責人鍾健平昨日（23日）到元朗警署申請不反對通知書，他稱遊行地點暫由水邊村遊樂場集合起步，然後沿元朗大馬路、朗日路遊行，最後以元朗西鐵站作為終點。 民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥今（24日）接受港台《千禧年代》節目時表示，周六遊行目的是為報復7.21事件，認為具挑釁性，擔心會激起矛盾、衝擊。梁志祥促主辦人認真考慮是否要短期內舉行活動，強調應「畀元朗停一停」，呼籲他「收手」，並稱「元朗冧㗎喇」、「香港冧㗎喇」。

元朗西鐵站周日（21日）晚上發生白衣人無差別攻擊市民事件。（香港01記者攝）

梁志祥：周六光復行動具挑釁性

梁志祥表示，近月的遊行本身是和平，但完結後就會出現混亂更有破壞行動。他指7月21日的暴力事情雖然要譴責，惟周六遊行目的是為報復7.21事件，具挑釁性，擔心會激起矛盾、衝擊。梁志祥促主辦人認真考慮是否要短期內舉行活動，他重申應「畀元朗停一停」，呼籲鍾生「收手」，並稱「元朗冧㗎喇」、「香港冧㗎喇」。

梁志祥提及民建聯日前已約見元朗警區指揮官表達意見，反映警方應早點到達將市民的受傷減少，促請警方加強警力。同時他在7月22日已聯絡曾任元朗警區指揮官的警務處副處長鄧炳強，要求增加軍裝警員，以減少市民的擔心和憂慮。

梁志祥認為，以何君堯的人品和行為，不認為他與7.21暴力事件有關，「佢係律師有無需要與這些人（白衣人）打交道？」（資料圖片/張浩維攝）

對於外界懷疑警方與當日施襲的白衣者言談甚歡，梁志祥稱在網上見不到有關情況，認為有可能是角度問題或只是事件的其中一部分，相信自有公論，他強調警方執法認真，至今已拘捕多名涉事人士，不理解為何有市民對警方的執法懷疑，「點解市民對警方執法有懷疑，如果懷疑既香港就唔使諗喇，不如香港唔使要警察喇，要自衛隊算啦，呢種說法我唔支持」。

另建制派立法會議員何君堯父母的墳墓遭破懷，梁志祥形容為人神共憤，他稱從網上觀察，相信事件與其言論有關，但認為即使何君堯說法有問題，都不能夠滅他人聲音，因大家都享有言論自由。梁志祥又稱，從何君堯的人品和行為，不認為他與7.21暴力事件有關，「如果佢同這些人（白衣人）有關連，有無必要公開握手？」、「佢係律師有無需要與這些人（白衣人）打交道？」