【逃犯條例】北區區議會反修例動議　引旁聽人士不滿　流會收場

北區區議會今日（25日）討論反逃犯條例修訂動議，多名反對討論的市民出席。期間部分旁聽市民感到鼓噪，批評不要帶政治問題到議會，要求討論民主問題，高聲叫喊「反對北區區議會政治化」、「區議會講民生」，又稱身兼民主黨立法會議員的北區區議員林卓廷是「搞屎棍」、「不知所謂」。最後主席蘇西智以旁聽人士叫囂為由無法就動議表態，宣布流會。

北區區議會今日（25日）召開大會，繼上星期否決民主派議員提出有關反修例的動議後，民主派議員在是次會議尾段再次就反修例作出口頭聲明和臨時動議，包括要求撤回修訂逃犯條例等訴求。

會議結束前，北區區議員劉其烽作出口頭聲明，代表民主派議員提出要求成立獨立調查委員會、撤回修訂條例等五大訴求，指自己無法聯絡北區警署指揮官，直斥警方不願負責任，質疑政府有何價值。

期間部分旁聽市民感到鼓噪，批評不要帶政治問題到議會，要求討論民生問題，高聲叫喊「反對北區區議會政治化」、「區議會講民生」，又稱林卓廷是「搞屎棍」、「不知所謂」。蘇西智未有將相關旁聽人士驅離會議，林卓廷則質疑蘇西智容許、包庇旁聽市民阻礙會議秩序，又指「民生同政治分不開」，直斥建制支持者「不知所謂」。其後會議被迫休會15分鐘，休會期間林卓廷和北區區議員陳旭明使用自帶的咪箱，提前提出臨時動議，包括追究7.21懷疑警黑合作，又與旁聽市民互相斥罵，指他們「顛倒黑白是非」、「個心同隻眼都盲左」。而旁聽人士則不斷高聲喊「林卓廷講大話」、「不搞民生搞暴力」等口號。恢復會議後，劉其烽其後多次嘗試繼續宣讀口頭聲明，但旁聽市民不斷喧嘩而被迫中斷。

其後民主派議員提出有關反修例和7.21元朗事件的兩項動議，包括追究警方責任，成立獨立調查委員會。最後蘇西智以旁聽人士叫囂為由無法就動議表態，宣布流會。

林卓廷於會議後表示，蘇西智容許建制派支持者騷擾民主派議員表達政見的權利，但到投票階段卻表示無法投票，直斥是荒謬的做法。他又指叫囂的旁聽人士漠視多於20次口頭警告，但蘇未有要求相關人士離場，指他是濫用權力「包庇搗亂者」，蓄意「夾埋」令建制派可以迴避就政治議題表態。