【逃犯條例】44部門235公僕不具名聯署批政府偏聽　醞釀工業行動

繼400名行政主任（EO）昨日不具名聯署，表示對特首林鄭月娥處理逃犯條例修訂、及白衣人打人事件的手法深表遺憾，今日（25日）再有來自44個部門、235名政府人員不具名聯署，批評政府一直依然故我，拒絕聆聽大眾聲音，違背服務市民的承諾。聲明又指，如政府繼續漠視民意，將籌備具體工業行動。

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涉及部門包括漁農自然護理署、建築署、屋宇署、民眾安全服務隊、民航處、公司註冊處、海關、衛生署、律政司、渠務署、教育局、機電工程署、環境保護署、消防處、食物及環境衛生署、食物及衛生局、香港司機職工總會、政府產業署、路政署、民政事務局、民政事務處、房委會、警務處（文職）、香港郵政、入境事務處、稅務局、創新科技署、知識產權署、司法機構、勞工處、土地註冊處、地政總署、康樂及文化事務署、通訊事務管理局辦公室、政府資訊科技總監辦公室、衛生署公共衛生檢測中心、香港電台、差餉物業估價署、選舉事務處、社會福利署、工業貿易署、庫務署、水務署、在職家庭及學生資助事務處。

該封公開信指，7月21日晚上在元朗有大批白衣暴徒襲擊市民，當晚有大批市民報警求助，但警方未有及時派員到場保護市民及捉拿暴徒，令人對警方執法能力存疑，有負市民期望，除了令市民對警隊信心盡失外，亦令公務員質疑政府機構並非為民服務，更甚者令公務員成為社會撕裂的幫兇。

公開信強烈要求政府回應民間的五大訴求，並以昨日拍攝的職員證明文件為憑，更稱如政府繼續漠視民意，將籌備具體工業行動，「謙卑地與廣大香港的市民同行，克盡我們服務市民的『公僕』身份」。