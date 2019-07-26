【逃犯條例】劉兆佳料中央仍覺港府能維持治安　毋須出動解放軍　

修訂《逃犯條例》的示威不斷，中聯辦在7月21日遭衝擊後，有聲音指中央政府或出動解放軍介入香港局面，官媒《環球時報》總編胡錫進亦撰文列出有機會軍事介入的3種情況。 全國港澳研究會副會長劉兆佳今日（26日）在港台節目《千禧年代》中認為，因需要考慮很多因素，中央不想出動解放軍處理香港問題。他相信，中央現時仍覺香港政府和警方現時有能力維持治安，毋須出動解放軍。

劉兆佳。（資料圖片／林若勤攝）

中央需要考慮影響香港經濟及金融穩定

劉兆佳在節目中提到，除非去到特區政府沒法管治的地步，否則中央不想出動見到解放軍，因為中央要考慮的因素很多，包括出兵會否影響香港經濟和金融穩定、外國會否進一步干預香港事務、西方會否制裁香港、中國與西方的關係會否受影響，解放軍出動後的後續工作等，中央不能「求求其其」地出兵。

他相信，中央認為現時格局毋須出動解放軍，原因是中央仍然覺得香港政府和警方有能力維持治安和控制暴力行為；中央亦相信動亂過後，香港人會自我調節、重新穩定秩序。另外，中央會大力支持香港發展經濟，甚或支持採取進取的社會、民生和房屋的政策，減少社會不公不義。

他評估若中央真的出動解放軍，必定是「逼不得已而為之」，屆時將反映中央認為不只香港難以控制，而是到危害國家安全的地步。

設獨立調查委員會須達成共識 否則反引起更多紛爭

談及警方就「光復元朗」遊行發反對通知書，劉兆佳覺得，警方陷入兩難，若發不反對通知書，可獲市民讚許尊重遊行示威，但最後真的出現流血衝突，警方亦要承擔責任，故警方發反對通知書亦負政治風險，他估計警方真的相信遊行會出現流血衝突。

至於示威者提出設立獨立調查委員會的訴求，劉兆佳認為，各方對委員會性質和目標必須形成共識，否則反而會引起更多紛爭。他建議由比較有公信力的民間團體，特別政治立場非一面倒的團體組織平台讓各方討論。

對於是否「撤回」修例，劉兆佳覺得無所謂，但料新形勢下，撤回效用不大，政局不會平靜下來。