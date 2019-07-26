【逃犯條例】昆士蘭大學：暴力零容忍　中國使館：少數人反華分裂

澳洲昆士蘭大學周三（24日）有多名香港留學生就港府修訂《逃犯條件》在校內發起靜坐活動，並設置流動「連儂牆」表達對事件的關注，但之後引來逾200名中國學生前往圍堵。在場學生指，有中國學生破壞連儂牆及推撞他人，又有人指罵香港學生「港獨」。 當地警方介入，把兩邊學生分隔開。大學方面其後發表聲明，指尊重各方合理表達言論自由，但對於暴力和暴力行為零容忍。 中國駐布里斯本總領事館則以「反華分裂活動」形容事件，並稱中國留學生的行為是「自發愛國」。

大學校長：尊重合法表達意見

昆士蘭大學於Facebook公開校長Peter Høj的聲明，指大學的其中一個作用是提供公開、尊重和合法的言論自由，他認為有時會具挑戰性，或大家不一定會同意所有觀點，這就反映了大學的價值如何重要。

他表示，大學的價值是引導大家尊重不同觀點，懂得如何不認同，為師生提供一個安心發表己見的空間。

Peter Høj強調，如果校內有任何人在抒發意見時受到威脅，大學會介入和採取適當行動，就如24日有學生示威導致有安全風險，校方因此需要行動。他稱大學對於暴力和恐嚇零容忍。

他指出，大家假如認為知識領導可以帶來更美好的世界，大家應該對自己有最高水平的要求，同時為自己的行為負責。

中國駐當地總領事館：學生自發愛國

另外中國駐布里斯班總領事館亦就事件發聲明，指事件是極少數別有用心的人在大學進行反華分裂活動，引起包括大陸和香港在內的中國留學生的憤慨和抗議。

領事館指高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生的自發愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人借事件製造中國大陸和香港學生的對立，煽動反華情緒。

領事館亦稱會繼續密切關注事件，堅決維護中國留學生的合法權益。希望中國留學生遵守澳洲法律法規，注意人身安全，依法表達訴求。