【光復元朗】何君堯稱明日不會爆衝突：希望大家和平開心度周末

雖然警方已反對原定明日（27日）舉行的「光復元朗」遊行，但不少市民在網上都表示會以不同名義前往元朗。 與無差別打人的白衣人握手的立法會議員何君堯今日（26日）預計，明天元朗不會出現衝突事件，又指現時沒有收到任何元朗鄉民明天會出來「保家衛族」的消息，希望大家跟平常一樣「和和平平開心度過周末」。

何君堯預料明天元朗不會出現衝突，希望大家和和平平開心度過周末。（高仲明攝）

省級政協舉辦國慶70周年暨會慶十三周年酒會下午舉行，中聯辦副主任、立法會主席梁君彥、經民聯吳永嘉、新民黨容海恩、獨立陳凱欣和體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國等出席。

何君堯亦有份出席，對於明日可能有大批市民入元朗，他估計屆時不會有衝突事件，「因為社會已聚焦在元朗，相信市民大眾都十分理性」，不做出任何挑釁性的行為,「自由表達意見無問題」。他主動提到，有網民稱明天到元朗悼念李鵬，他認為「這更好，代表市民對六四予以支持」，指「宜家民意方面，大家做嘢最緊要係合情合理」。他續指，悼念誰都好，最重要從心出發，不要披著羊皮而實際是豺狼本色，呼籲大家「唔好咁樣做」，「和平啲好無？」

他指現時沒有收到任何元朗鄉民明天會出來「保家衛族」的消息，希望大家跟平常一樣和和平平開心度過周末，共聚天倫，指這是做人的基本，人都希望尋找家庭倫理，安居樂業，指新界原居民也只希望有這些基本要求，呼籲大家開心度過周末。

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對於律師會接納了對他的投訴，他表示律師會未聯絡他，不過有不少網民稱聯絡他、投訴他，指「自己見慣呢啲伎倆」，又指泛民議員「好事多為」，「千祈唔好做啲無謂嘢」，浪費港人精力和時間，笑指「攻擊我無問題，但係攻擊我唔到，實際上清者自清」。他表示香港由安全城市跌至不安全城市，寄望「經濟可以做好啲」。

何又指，現時大多和平示威最後都係「衰收尾」，希望大家停一停諗一諗，要和平冷靜。他認為警方發出不反對通知書是很好的做法，令大家不會出現對峙局面，呼籲大家為香港社會要平心靜氣，不要做任何挑釁的事情，即使被挑釁，都要以平淡的心情對待，這樣大家才會雙贏，再鬥爭下去沒有意思，。

嶺南大學校董會致函教育局，要求調查何君堯在元朗襲擊事件的參與程度。何君堯認為嶺大此舉完全沒有問題，強調香港最重要依法辦事，大膽懷疑，小心求證，提醒千萬不要跳落結論，而欠缺中間合理過程去求證。他指香港現今是開放社會，跟任何人相處有自由，但若因為某人跟某人握手，便guilty by association，指「咩都好，咩都要求真求事實」。他認為嶺大寫信給教育局是一個很恰當的做法，嶺大只是求教育局給予指引，相信清者自清，不需要擔心任何事。