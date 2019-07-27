【逃犯條例】四高官母校師生校友聯合　促盧偉聰等下台：絕不妥協

反修例風波持續，各政府高官的處理手法備受批評，社會各界近日均發表聯署聲明促請政府回應訴求。四名置身修例風波風眼的高官，包括林鄭月娥、鄭若驊、李家超及盧偉聰的母校教職員、舊生及學生，今日（27日）於報章刊登兩版聯署聲明，批評政府在處理修訂逃犯條例和處理示威活動中「背棄民意、倒行逆施、濫用制度暴力、濫用公權力、罔顧市民安危」，又「嚴厲譴責四名校友」、要求「瀆職官員問責下台」，以及要求「成立獨立調查委員會」，並寫着「人性良知 絕不妥協」八個大字。

一眾林鄭月娥、鄭若驊、李家超及盧偉聰母校教職員、舊生及學生今日（27日）於蘋果日報刊登聯署聲明。

聯署教職員、學生及校友來自林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院、鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院、李家超母校九龍華仁書院和盧偉聰母校喇沙書院，全部中文或英文實名聯署，較著名者包括公民黨立法會前議員余若薇、公民黨主席梁家傑、前社民連主席陶君行等。聲明中列舉政府在過去處理事件時失職的行為，包括罔顧議事規則強硬推行逃犯條例修訂、無視百萬市民上街表達意見、迅速為612的警民衝突定性為暴動、警員濫用暴力對付示威者等，批評政府「與民為敵，已喪失管治認受性及誠信」，又直指四位主事官員「從未實質回應市民五大訴求，導致民間怨氣升級」，要求他們問責下台。

另外，聲明中亦要求立即撤回修訂、成立獨立調查委員會，調查政府推行修例以來的失誤及警方濫權、濫暴及警黑合作等指控，讓社會重回正軌。