【逃犯條例】林鄭、李家超等母校校友聯署反修例：望師姐懸崖勒馬

《逃犯條例》修訂的爭議，持續在社會各界發酵。全港各中學及大專院校都有校友發起聯署反對修例。 特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院、主理修例工作的保安局局長李家超及律政司司長母校九龍華仁書院、律政司司長鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院，皆有校友加入聯署行列。 嘉諾撒聖方濟各書院聯署聲明批評林鄭等政府官員，一再採取「謊言重複一百次就會成為真理」的策略，欠缺誠意和市民溝通；又要求林鄭立即撤回《逃犯條例》修訂草案，並表示希望師姐能銘記「力行仁愛，實踐真理」之校訓，懸崖勒馬，以免釀成更大的不公義，與港人一同捍衛人權、自由、法治。

嘉諾撒聖方濟各書院校友聯署聲明批評林鄭等政府官員，一再採取「謊言重複一百次就會成為真理」的策略；又要求林鄭立即撤回《逃犯條例》修訂草案，並表示希望師姐能銘記「力行仁愛，實踐真理」之校訓，懸崖勒馬，以免釀成更大的不公義。（互聯網截圖）

政府修訂《逃犯條例》引來廣泛反對聲音，擔憂修例會令港人及在港人士被引渡到中國大陸接受不公平審訊，同時影響本港營商環境和國際城市地位。

早前香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、樹仁大學等10所大專院校分別有學生、校友、教職員發起聯署反對修例。

反修例聯署近日亦在全港各中學蔓延。據不完全統計，至截稿前至少有50所中學發起聯署反對修例。除了林鄭月娥、李家超和鄭若驊母校外，皇仁書院、喇沙書院、英華書院、庇理羅士女子中學；拔萃男、女書院等不少傳統名校都有校友聯署。

李家超母校九龍華仁書院校友的聲明批評李「在眾多漠視民意的政府高官身影中，身為敝校校友的保安局局長李家超更是一馬當先，多番為不合理的修訂，加上更不合理的辯解。」呼籲「李家超及同為校友的立法會議員謝偉俊、何啟明回頭是岸，毋忘母校教導，以民為本，與民同行，捍衛香港核心價值。」

特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院亦有校友加入聯署行列，反對逃犯條例修訂，又呼籲師姐銘記校訓，懸崖勒馬。（資料圖片）

鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院校友則批評鄭「並沒有提供合理理據解釋為何要急切推行修訂《逃犯條例》。對於香港管治團隊繼續無視香港價值及民心所向，我們深表遺憾及痛心」；又要求「政府立即撤回《逃犯條例》修訂草案，考慮以其他實務的建議如港人港審、日落條款等方式處理台灣遇害案件，並呼籲鄭司長按著良心及法治精神服務香港，捍衛香港核心價值。」