【元朗遊行】警民衝突鞭炮式三點輪流爆　重組第一爆發原點及經過

上周日（21日）晚元朗白衣人攻擊市民事件震驚全港，有網民今日（27日）發起「光復元朗」遊行，雖不獲警方發出不反對通知書，但依然有大批市民到元朗「行街」及「買老婆餅」，結果引發罕見式一區內三地點同時警民衝突。記者嘗試重組三個衝突點的先後次序及經過，找出「原爆點」及引爆連衝突的「第一擊」。

在南邊圍村，亦即7.21無差別襲擊事件中，白衣人出沒的地方，警方嚴密布防。（羅國輝攝）

元朗遊行警民衝突至今已持續五小時，且出現激烈對峙的地點至少有三個，包括南邊圍、泰祥街、以及俗稱「大馬路」的青山公路元朗段。回顧事件，引爆連串衝突的第一「點」，是南邊圍，當時為下午4時37分，遊行隊伍到達終點後，有示威者隨即在南邊圍村外聚集。該批示威者為數逾百名，多身穿黑衣，頭戴護盔和口罩，持續向防暴警高叫口號，而南邊圍村內駐有大批防暴警且配有長槍、盾牌。

未幾，有示威者在南邊圍外拆除鐵欄杆，同一時段有另一批示威者在連接安樂路與朗業街的行人天橋附近圍堵警車，又在警車噴上與黑社會組織有關的標語及塗鴉，並持木棍敲碎警車玻璃，又拆去車窗外的鐵絲網。

及後南邊圍村對出，元朗站下的馬路聚集的示威者愈來愈多。他們不時指罵周圍警察，高呼「（政務司司長）張建宗不要你們了！」有人從元朗站開始搬出水馬，意圖分開市民及警察。

在場的警察用大聲公向聚集的市民表示「前面的市民，你們是非法集會！」期間有示威者向警察投擲物件，警方以揚聲器呼籲在場人士請勿接近警方防線，否則採取武力驅散，持長圓盾的防暴警察一直向前推進。警民衝突的伏線由此埋下。

午5點後，示威者開始於警方對峙，警方一度舉紅旗及黑旗，並在5點多開始施放催淚彈，驅散人群。（高仲明攝）

4時53分，警方勸喻市民盡快離開元朗區。警察公共關係科發新聞稿指，警方留意到有不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。警方擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗。約5時，警方在南邊圍外圍一度舉紅旗，要求示威者停止衝擊。有部分示威者由南邊圍沿大馬路，走回到水邊圍邨。而南邊圍的示威者向防暴警投擲白色的潻彈，有警員腳部中招。同時有大量防暴警由輕鐵站，從大馬路推進至南邊圍。

約5時12分，警方在南邊圍村口舉起黑旗，警告會使用催淚煙，而當時南邊圍示威者沒有嘗試衝擊。同時示威者與防暴警在泰祥街衝突，有人投擲漆彈，第二個衝突爆發點由此開始；其後「大馬路」有大量黑衣人駐守，警方到場對峙，第三個衝突點形成。