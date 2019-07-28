【元朗遊行】建制派議員聯署譴責暴力　新社聯譴責發放虛假消息

元朗昨晚爆發嚴重警民衝突，39名建制派立法會議員今（28日）在社交網站發表聯署聲明，強烈譴責元朗暴力事件，稱「大批早有配備裝備的示威者於昨日堵塞元朗大馬路、於南邊圍、西邊圍村外及元朗警署外進行非法集結」，要求警方嚴肅跟進，懲處違法人士，及盼各方回復理性。 昨於西邊圍發現一架私家車，內藏大批藤條等武器，新界社團聯會（新社聯）今亦發聲明，譴責有人透過與事實不符的圖片、 貼文或文字， 發佈針對該會的虛假消息及惡意言論，令人誤以為他們涉及昨天元朗非法集會的一部車輛及車內物品。

民建聯今（28日）於社交網站發表聲明，譴責元朗暴力事件，要求警方嚴肅跟進，懲處違法人士。

民建聯官方facebook今發文稱，「大批早有配備裝備的示威者於昨日堵塞元朗大馬路、於南邊圍、西邊圍村外及元朗警署外進行非法集結，經警方多次及長時間的呼籲也不肯自行離開，更向警方防線拋磚、硬物、油漆彈和燃燒物等，又破壞警車及道路上的設施，暴力示威者的行為明顯是有目的、有準備製造混亂及衝突，這些非法集結及暴力行為是完全漠視法紀，嚴重破壞社會安寧，我們強烈要求所有示威人士保持理性，不再施以任何暴力衝擊及破壞，要求警方嚴肅跟進，懲處違法人士。」

香港警方反對7月27日在元朗遊行的示威申請，但當天仍有大批市民前往元朗遊行表達訴求。（李澤彤攝）

聲明又指，理解並感謝警方一直以來所作出的努力，在此艱難時期，堅守崗位，支持警方依法嚴正執法，令元朗市面回復秩序，亦避免出現不同意見者之間互相衝突的場面。

另外，聲明稱「香港今日面對的惡劣環境，期盼各位不要灰心失望，更不要誤信以暴易暴，香港不能淪亡於失望及暴力的手裡。」他們呼籲所有熱愛香港的人士，要互相支持及鼓勵身邊的親友，並且勸喻身邊各人，包括不同意見者必須放下成見，放棄訴諸暴力的心態，期盼各方重回理性，重建互信。

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新界社團聯會（新社聯）今亦發表聲明，否認7月27日元朗非法集會，所涉車輛及車內物件屬該會或該會負責人。新社聯強烈譴責指出有人透過與事實不符的圖片、 貼文或文字，發佈針對該會的虛假消息或惡意言論， 惡意中傷該會， 令人誤以為該會涉及或參與刑事事件， 嚴重損害該會的聲譽， 企圖令公眾對該會產生憎恨或蔑視。

另外，聲明要求立即停止發布或轉載針對該會的虛假消息及惡意中傷及誣蔑，要求發佈者及轉載者立即刪除有關虛假消息 、 惡意或誹謗言論，要求發布者立即公開澄清及道歉，否則該會將採取一切法律行動。新社聯稱已向警方報案，將事件交由警方處理，並保留一切法律權利。