【逃犯條例】民建聯約見陳茂波　倡紓困措施安民心

民建聯今日（30日）約見財政司司長陳茂波，指受中美貿易戰及政治因素影響，經濟環境不太理想，預計未來或出現經濟下滑，建議陳茂波毋須待到明年的《財政預算案》，應抓緊時機，短期內推出一次性紓困措施，以安民心，幫助市民紓解當前艱難。

李慧琼表示，部份措施過去曾推行或屬現行機制，希望能盡快令市民直接受惠。（張浩維攝）

民建聯建議額外發放一個月高齡津貼、長者生活津貼、綜援等福利資助，有助紓緩有需要的社群經濟困難。另外亦建議寬免兩個月的公屋租金、額外增加1000元醫療券、為電費和水費分別提供每户每個月2000元及1000元補貼、寬免19/20年度四季的差餉、為幼稚園及中小學生提供2500元開學津貼、豁免商業牌照費用等共11項措施。

李慧琼表示，部份措施過去曾推行或屬現行機制，希望能盡快令市民直接受惠。陳茂波雖然未有即時作出回應，但他亦承認經濟情況令人擔憂。她指紓困措施是「金融手段」，對經濟有正面影響，調整力度要按照預期經濟狀況而定，又表示在公布《財政預算案》前，不排除會再次提出相關紓困措施。對於《施政報告》，李稱希望政府能有勇氣面對群眾，提出解決當前問題的方法，以及解決一直存在的深層次矛盾。

對於有其他政黨建議派錢，李表示對派發4000元的效率感到擔心，若能以更快的方法發放金額，相信市民亦能受惠。

對於今早有市民在港鐵站發起不合作運動，葛珮帆稱收到大量市民的投訴表示不滿，呼籲市民要以公義、民主的方式作出行動，否則只會令其他人失去自由，又表示政府未來亦應檢討在罰則上如何預防同樣的情況發生。陳克勤指，今早導致交通癱瘓，呼籲示威者適可而止。

葛指，現時的社會「被仇恨矇蔽理智」，部份專業人士的言論充滿仇恨，呼籲市民放下仇恨，「停下來想一想」。她又表示紓困措施雖無法即時停止示威者的行動，但有見中小企業及市民的生計受影響，盼能以「快、準、到位」的措施在非常時期為市民解困。