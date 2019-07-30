【逃犯條例】周六旺角遊行　申請人：對獲不反對通知書不感樂觀

有網民計劃本周六（3日）在旺角遊行，曾參選2016年立法會選舉功能組別飲食界的伍永德，今(29日)代表網民向警方申請不反對通知書，48小時內會有結果，但他認為警方很大機會不批准。

伍永德（右）申請周六旺角遊行，但不感樂觀。（高仲明攝）

伍永德聲稱代表一群網民申請旺角遊行，周六下午3時由晏架街足球場起步，途經旺角道、彌敦道、登打士街、廣華街和染布房街，以麥花臣籃球場為終點。伍永德表示， 希望在人流多的地方遊行，「讓更多的人知道近期警黑勾結等事情」，以及爭取撤銷《逃犯條例》，釋放被捕人士等五大訴求。

伍永德又指，現時的遊行路線是由警方提供，由於路線會導致大量巴士需要改道及經過不少十字路口，警方要求他把遊行人數由1萬降至5,000人；集會時間由晚上9時結束提早至7時；又要求他購買不少於保額650萬元的康文署場地活動保險。 伍永德直言，不會按警方要求購買保險，並對警方要求不多於5000人的舉動無法理解，現時未決定如果警方發出反對通知書會否繼續遊行，但相信有不少香港人當日會自發出來。

對於「光復元朗遊行」申請人鍾健平早前被捕，伍永德不擔心自己會像鍾健平般被捕，強調港人擁有遊行、集會的權利，並認為自己是在做正確的事。