【逃犯條例】劉鳴煒稱政府回應意見方式不足　問題不單出在青年

就修訂《逃犯條例》，社會出現多場大型示威及遊行活動。青年發展委員會副主席劉鳴煒今日（30日）出席房協活動致辭時，坦言政府雖然有足夠的諮詢機制，但在處理及回應意見上仍有不足。 他又說，政府早前並無就修例問題向委員會收集意見，問題亦不單出自青年身上，但現時青年問題，包括住屋等仍然未有改善。

房協早前成立「房協獎學金同學會」，以凝聚得獎年輕人及協助其發展，並於今日（30日）舉行啟動禮，房協主席陳家樂、行政總裁黃傑龍均有出席。

對於本港近日發生的事情，劉鳴煒致辭時指，有人將問題歸咎於青年發展委員會，但他明言不同意：「如果只關於青年問題咁簡單，社會上唔會有咁大反應同迴響。」

他認為，日後無論要修例或推出新措施等，政府必須好好收集意見，並作出適當處理及回應，認為現時政府現時有足夠諮詢機制，但在處理及回應意見方面，必須要令市民感到他們的意見曾被認真考慮，甚至被尊重。

房協早前成立「房協獎學金同學會」，並於近日舉行啟動禮，以凝聚得獎年輕人及協助其發展。（王潔恩攝）

青年問題無改善

劉鳴煒指出，自雨傘運動後，首兩至三年都是進行青年工作的「黃金時代」，不少社會資源及關注均聚焦於青年人。不過，他指出根據過去幾年的觀察，青年人就業收入、向上流機會，不單沒有改善，甚至有惡化的情況。他說，特別在房屋方面，無論公屋輪候時間及樓價，雨傘運動後的「黃金時期」完全無幫助。

承認青年發展委員會工作成果未足夠

他說，當年由政務司司長張建宗擔任青年發展委員會主席的決定，原意是希望有更多跨部門協調，當政府聽到好建議時，不會受制於官僚主義。不過他坦言，委員會這一年的工作仍有待改善。