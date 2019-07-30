【逃犯條例】傘兵出身　曾對撼張宇人　伍永德不憂因申遊行被捕

修訂《逃犯條例》的風波未平，綜合網上消息，下月各區將有多個相關的遊行和集會，在旺角，市民伍永德今日（30日）代表網民向警方申請本周六遊行。 伍永德在2014年運傘運動後，有份成立「西環飛躍動力」，以傘兵之名2015年出選區議會，身為廚師的他翌年出選飲食界立法會選舉，對撼其後勝出的張宇人。 元朗遊行申請人鍾建平在遊行後被捕，伍永德說，不擔心被捕，認為自己是在做正確的事，港人擁有遊行、集會的權利。

旺角遊行發起人伍永德（右）今日與警方會面，商討遊行安排。（高仲明攝）

翻查資料，伍永德與另外兩人劉偉德和葉錦龍2015年成立社區組織「西環飛躍動力」，出戰中西區區議會選舉，其中伍永德參選西營盤選區，挑戰爭取連任的民建聯盧懿杏，伍永德終以586票之差落敗。

區選敗陣，伍永德再接再厲，以法國菜主廚身份參戰2016年立法會選舉，挑戰當時已連續兩屆自動當選的張宇人，廚師硬撼飲食業老闆，伍永德得647票，敗給手握2,438票的張宇人。

警方就「7.27光復元朗」發反對通知書，駁回遊行申請，不過大批市民仍然湧入元朗表達訴求，不反對通知書申請人鍾健平事後被警方以「組織未經批准集結」罪名拘捕。

面對被捕風險，伍永德說，不擔心自己會像鍾建平般被捕，認為自己是在做正確的事，港人擁有遊行、集會的權利。