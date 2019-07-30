【逃犯條例】荃灣區議會拒討論條例：政府已宣布「壽寢正終」

今年5月，18區區議會主席發表聯合聲明，支持將《逃犯條例》修訂草案直上立法會大會表決。荃灣區議會今（30日）召開會議，新民主同盟荃灣區議員譚凱邦要求主席黃偉傑解釋，他為何在未經荃灣區議會討論下，自行以主席身份就政治議題表態，且要求討論撤回《逃犯條例》，惟議案遭副主席陳崇業否決。譚又要求提前宣讀有關《逃犯條例》的聲明，但遭與會者多數反對下，需在會議最後的其他事項環節宣讀。

黃偉傑（中）在未經區議會討論下，自行以主席身份就修例表態。（陳欣彤攝）

譚凱邦提出的議案因涉及主席個人利益，由副主席陳崇業代為處理，他指政府上月已宣布《逃犯條例》「壽寢正終」所以不討論。黃偉傑隨後強調，他是以個人名義聯署，不代表荃灣區議會的意見。

譚隨後要求提前安排聲明宣讀，他表示若宣讀誓言一事列為其他事項，會議最後才進行，關心事項的市民則無法聆聽。黃偉傑表示，接納譚凱邦與另外三位區議員的聲明宣讀議程，而是否安排提前宣讀聲明則交各區議員投票決定。投票前譚凱邦希望主席再次考慮相關安排，不希望前來旁聽的居民會有任何衝突，黃偉傑隨即說譚凱邦言語屬恐嚇。提前安排最後在9票反對票、6票贊成票及2票棄權下遭否決。

在席市民要求追究警察涉嫌濫權。（陳欣彤攝）

會議進行期間，譚凱邦嘗試遞交請願信予主席，有約二十位坐公眾席市民高聲呼喊，要求政府撤回《逃犯條例》，撤回6.13暴動定性、追究警方濫權，並與持不同意見的市民起爭執。有議員助理及公眾席上市民要求反修例人士離場，雙方擾攘近十五分鐘。黃偉傑呼籲雙方冷靜，會議隨後繼續。