【逃犯條例】昨見法律界　林鄭：考慮成立獨立調查委員會利弊

特首林鄭月娥自逃犯條例修訂引發警民衝擊後，很少出席公開場合，昨日（30日）除了閉門宴請商會代表，午間亦與法律界代表，諮詢《施政報告》意見。消息指，林鄭曾與會上稱，正與多方人士傾談，考慮成立獨立調查委員會的利弊。

行政長官林鄭月娥（左三）昨日（七月三十日）下午在行政長官辦公室會見法律及爭議解決服務界代表，諮詢他們對《施政報告》的意見。律政司司長鄭若驊（左二）亦有出席。左六為陳曉峰。（政府新聞處）

《施政報告》原定10月發表，但現時立法會仍因衝擊需時復修，未知能否趕及10月初復會時完成。林鄭月娥因逃犯條例風波，亦未有出席大部分公開活動，昨日則分別閉門會見商界代表及法律界。

據了解，法律界會面的與會者包括基本法委員會副主任譚惠珠、委員陳弘毅、大律師公會主席戴啟思、律師會會長彭韻禧、港區人大代表陳曉峰、通訊事務管理局主席譚允芝等。

據悉，林鄭於會上指，半年前已籌備《施政報告》諮詢會，故不是因最近事件才邀請法律界出席。林鄭又坦言，早前答允出席公開活動，但因政府評估保安風險，擔心有危險而勸她不出席，或者主辦單位擔心需要另購保險，稱唯有下次活動才再邀請林鄭出席，希望各位不要以為她「匿埋咗、唔做嘢」。

保險界立法會議員陳健波表示，一般而言，第三者責任保險保費會與衝擊風險掛勾，故此若相關場地會邀請一些人士，而有較大風險面對衝擊，相關保費將會因而調高。