【逃犯條例】董建華指運動組織精密　台美或為幕後推手（附全文）

《逃犯條例》修例爭議持續發酵，警民衝突不斷發生，有44人因上周日上環警民衝突被控暴動罪。全國政協副主席、前特首董建華今天（31日）在團結香港基金午餐會時致辭指出，自1947年來港生活，他從未經歷過像當前嚴竣的環境，又形容香港正受一個前所未見的風暴襲擊。 董建華指經細心觀察後發現，是次政治風暴規模大和提升速度快，群眾組織看似鬆散，但當中「實在精密和隱秘」，與過去群眾運動不同，令人相信是否風暴有幕後推手，又指外部勢力介入不同組織，認為可指向台灣和美國。他又以「暴動」形容事件，「你做乜好，我做乜好，去遊行嘅人做乜好，搞暴動嘅人做乜好，佢哋每次做乜事都好，都要知道對香港影響好唔好」。 董建華又提出4大原則解決是次政治風暴，包括國家主權不容挑戰、不能破壞香港穩定、支持愛與和平的人應與暴力劃清界線，同時民間聲音不能不聽。 董建華離開時被問到是否仍支持林鄭，他笑言：「你頭先無聽我講嘢㗎咩？」

董建華：是次政治風暴規模大和提升速度快

團結香港基金主席董建華在午餐會發達長達半小時的演講，他指香港今天掛起八號風球，或許也是對他的一個警告，「（八號風球）對我都係一個警告，我，講乜都好，都可能比人覺得又係八號風波」。

他指出香港正受一個前所未見的風暴襲擊，風暴是因修例而起，隨著政府停止修例，風暴應告一段落，但事態發展至今卻無好轉，反而進一步惡化，零售、餐飲業數據明顯下降，若風暴再持續下去，對中小企、小商戶影響將會帶來非常大影響。

董建華指經他細心觀察後發現，是次政治風暴規模大和提升速度快，群眾組織看似鬆散，但當中「實在精密和隱秘」，與過去群眾運動不同，令人相信是否風暴有幕後推手，又指外部勢力介入不同組織，認為可指向台灣和美國。他稱自回歸以來，香港一直被另有用心的政客和反華勢力利用香港的恐共心態，作為反中央基地和牽制香港的棋子，呼籲港人不要被其他人利用。

提到「暴動」二字

他提到有人指要光復香港和衝擊香港駐港機構、塗污國徽，直言做法觸及中央威信，反問做法「會將香港帶去邊度？」他再反間若繼續被另有用心的人繼續搞亂香港，為「一國兩制」撕開缺口，「香港的自由日後又有何保障？」。

董建華指經細心觀察後發現，是次政治風暴規模大和提升速度快，群眾組織看似鬆散，但當中「實在精密和隱秘」，與過去群眾運動不同，令人相信是否風暴有幕後推手，又指外部勢力介入不同組織，認為可指向台灣和美國。（張浩維攝）

董建華又以「暴動」形容事件，「你做乜好，我做乜好，去遊行嘅人做乜好，搞暴動嘅人做乜好，佢哋每次做乜事都好，都要知道對香港影響好唔好」。

董建華又指被國際評為「亞洲最強警隊」的香港警方正受極大壓力和挑戰，過去香港是全球最安全城市之一，不論政府、警隊執法都要依法，市民更要守法，認為是社會文明基礎。他又指政府不會坐視無法無天的行為，相信港人會支持警隊捍衛法治，以果確措施回復香港秩序。

提四大原則解決風暴

他指出目前仍有極多市民未有發聲，直言：「繼續落去香港都會輸咗。」他認為當社會的沉默大多數看到香港變成你追我打、充滿仇恨的亂況，有必要發出最響亮的聲音，要求各界馬上停火，不同背景的人給予時間、空間政府調整政策，解決當前風暴。他強調支持特首林鄭月娥帶頭推動改革，相信政府已聽到市民聲音，認為政府會正視深層次矛盾，重建信心和社會希望。

董建華又提出4大原則解決是次政治風暴，包括國家主權不容挑戰、不能破壞香港穩定、支持愛與和平的人應與暴力劃清界線，同時民間聲音不能不聽。他重申持續的亂局、暴力已嚴重損害法治、營商環境和國際社會對香港信心，社會失去基本信心和尊重，仇恨擴散，反問「係咪睇住香港一步一步去衰退、崩潰、滅亡，最終得益係邊個呢？」他認為香港人只要保持信心、包容、堅毅，以香港人的智慧和勇氣，加上國家最大後盾，香港可迎風破浪，戰勝風暴。

團結香港基金年中午餐會

董建華講辭

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以堅定信念戰勝風暴

大家好。在座都是關心香港，希望香港向前發展的朋友。相信大家對於當前的局勢，都感到焦慮和痛心。藉著今天的機會，我希望分享自己的看法，也聆聽大家的意見，期盼社會能夠盡快恢復穩定。

今天，香港正面對一個前所未有的風暴襲擊。引致這次風暴的主因，雖然是由《逃犯條例》而起，隨著政府停止修例，事件應該告一段落。但事態發展到現今，沒有好轉，情況反而進一步惡化。市面上看到，零售和餐飲業的生意額顯著下跌，若抗議行動持續時間愈長，對中小企、小商戶的影響愈大，影響旅客來港人數和外國企業來港投資的意欲，長遠會影響市民的就業和生計。

警惕外來勢力介入

細心觀察，這次政治風暴提升之快速、規模之龐大，組織似是鬆散而實在是精密隱蔽，與過去的群眾運動明顯不同，實在有理由令人相信，這次風暴有幕後推手，也可能與外來勢力介入有關，種種跡象指向台灣以及美國。

事實上，自回歸以來，香港的特殊地位都被別有用心的外國政客和反華勢力視為樂土，他們利用香港與內地的制度差異，煽動港人的恐共情緒，破壞內地與香港的關係。他們的根本目的，就是要令香港變成國際博弈的戰場，令香港變成反抗中央的基地，作為牽制中國的棋子。作為香港人，我們絕對不能被他人利用。

所有和平理性的香港人必須警醒，當「反對逃犯條例」的口號，變成所謂「光復香港、時代革命」的時候；當抗爭行為由圍堵立法會，變成衝擊中央駐港機構、塗污國徽的時候，這種觸碰「一國兩制」原則、公然挑戰中央權威的行為，會將香港帶到什麼境地呢？

假如任由那些別有用心之人繼續搗亂，把「一國兩制」撕開一個缺口，港人原有的生活方式，享有的各項權利和自由，可以靠什麼保障？「港人治港，高度自治，五十年不變」這個「一國兩制」原則，「變」還是「不變」？我相信，以港人的智慧，就會選擇「不變」，我自己一定會選擇「不變」。

香港回歸22年來，中央貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」，總體上是成功的。近期的示威活動，也表明香港的言論和集會自由，完全受到《基本法》的充分保障。

各位香港市民，我們必須警惕，小部分人利用社會與政府的寬容，以暴力手段，任意衝擊香港的經濟與社會秩序，損害中央和特區的關係，這些行為是絕對不能容許的。

香港警隊紀律嚴明，屢次被國際權威機構評為亞洲最佳警隊，現在正承受著極大的壓力和挑戰。香港過去是全世界最安全的城市之一，但現在這個榮譽已經遭到玷污。‪香港是法治城市‬，法治的意思是政府權力來自法律，要依法行使，警察執法必須依法，法官司法必須依法，更重要的是市民要守法，守法是社會的文明基礎。我們相信政府絕對不會坐視無法無天的行為，警方有能力緝兇，我認為香港人會支持特區政府和警隊捍衛法治，採取果斷措施，恢復社會秩序。

正視社會深層次矛盾

我們也要承認，由於在房屋問題、青年上流、貧富懸殊、醫療教育，以至退休保障等民生方面的長期缺失，形成了社會的鬱結，更令部分青年因為看不到前景，而將不安、焦躁和無奈的情緒，透過街頭政治的方式宣洩出來。

對於這些長久積累下來的問題，行政長官已經表示會汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心、民情，積極回應社會大眾的所思、所想、所求。特區政府已經聽到了市民的聲音，我們要相信政府會正視社會深層次矛盾的根源，展現出超越的遠見和魄力，推行大刀闊斧的改革，確保施政為民，重建市民信心，重燃社會希望。我們要支持行政長官林鄭月娥以及特區政府依法施政，推動社會改革。

事實上，香港擁有充裕的財政儲備，加上中央堅定的政策支持，只要特區政府得到社會各界的支持，以積極有為的態度，善用資源，善用大灣區的發展潛力，我們是絕對有條件，有能力，打破目前的社會困局，為市民提供更有尊嚴的居住空間、更優質的醫療體系、更完善的教育制度，以及更安心的退休保障，令社會面貌煥然一新。

保持對國家和香港的信心

香港今天的成就，是幾代人一磚一瓦建設而成的。社會的進步，總是伴隨著爭議和障礙，我們始終相信，香港絕大多數市民都是和平理性、實事求是，善於靈活應對，讓社會充滿生機。

更重要的是，香港擁有祖國的強大後盾。當然，中國仍然有很多方面工作需要迎頭趕上。中國在70年間所取得的驚人突破，驕人成績，實在是令人鼓舞。中國已經是世界第二大經濟體，第一大貨物貿易國。根據世界銀行數據，2012至2016年全球的經濟增長有三分之一來自中國。我們這一代中國人生於一個充滿機遇、國力崛起的時代，應該感到自豪。

在這個民族復興的時代，我們國家的國際地位得到空前提升，前所未有地靠近世界舞台中心。我很幸運，有機會參與很多國家發展規劃的會議，令我最感自豪的是，看到中國在發展自己的同時，也在不斷發揮「負責任大國」的作用︰先後推出「一帶一路」倡議、牽頭成立亞洲基礎設施投資銀行等，並將構建「人類命運共同體」寫入聯合國決議。而中國提出的「和平發展，合作共贏」倡議，也深入人心，這些並非「宣傳」，而是不爭的事實。

我再舉兩個例子：美國NASA證實，在全球綠化過程中，中國發揮了重要作用。從太空的攝影顯示，中國雖然僅佔全球植被面積的6.6%，但全球植被面積淨增長的25%，都來自中國。

美國退出了巴黎氣候協定，而中國卻提前3年完成了2009年的承諾——到2020年前，單位GDP二氧化碳排放量比2005年降低40%-45%的目標。以上兩個事例，凸顯出中國對國際社會的貢獻。

香港的優勢就是我們得天獨厚的戰略位置。今年初發表的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，明確將‪香港列為大灣區四大中心‬城市首位，充分體現了國家對香港的關心、重視和支持。另外值得大家注意的是，亞洲是下一個全球經濟增長極，亞洲國家未來的經濟增長率，將遠遠超過全球領先的G7國家。而中國更毫無疑問是亞洲經濟增長的「核心引擎」。香港作為亞洲的「中心城市」，難道不去主動迎接這樣的機會，反倒要背道而馳嗎？與其處處質疑，我希望所有香港年輕一代放下歧見，與國家攜手，積極探索更廣闊的發展空間。

只要我們保持信心、包容、堅毅，靠著港人的智慧和勇氣，在國家的堅強後盾支持下，我深信香港定能乘風破浪、行穩致遠，戰勝風暴，迎接希望。

戰勝風暴的四個原則

過去一段時間，很多人對眼前的局勢，表達了不同意見；但更重要的是，有絕大部分的市民尚未發聲，他們默默注視著局勢的發展。而他們最關心和憂心的：是這樣繼續下去，整個香港都會輸。

這一批沉默的大多數，眼看著和平、先進，好好的一個香港，突然間變成你追我打，充斥仇恨、迷惘、失序，卻又茫然不知亂況哪日有望結束。他們熱愛香港，以香港世代為家，他們是香港社會的中流砥柱。我們有必要一起發出最洪亮的聲音， *要求各界馬上停火。* 停止無休止的示威抗爭，讓不同理念與背景的群體，透過協調磋商，化解分歧；同時也給予特區政府時間和空間，調整政策，轉危為機。

我認為，在爭取暫停紛爭的時候，有四個原則是非常重要的。

第一、國家主權不容挑戰。「皮之不存，毛將焉附」。這是一句充滿睿智的話，比喻只有準確理解中央與特區關係，才能確保香港的繁榮穩定。任何危害國家主權安全、挑戰中央權威的行為，都是絕對不能允許的。所有香港市民，都應該支持國家，支持「一國兩制」。

第二、香港穩定不容破壞。「利莫大於治，害莫大於亂」。香港社會的繁榮安定，關乎每一位市民的福祉。香港必須儘快恢復社會秩序，回歸有效管治，務實推動民生建設，重拾投資者與國際社會的信心，鞏固核心競爭力。

第三、暴力行為不能繼續。「恃德者昌，恃力者亡」。縱容暴力行為是對生命的殘忍。任何熱愛和平的市民都應該與暴力行為劃清界線，支持警方嚴正執法，捍衛法治尊嚴，守護道德底線。

第四、民間聲音不能不聽。「民惟邦本，本固邦寧」。為政者必須虛心聆聽不同意見，不斷研判社會形勢，調整思維，檢討策略，制定最能穩定局面，推進發展的政策，令大家重拾信心。做到以民為本，做民所想，解民所困。

時代的呼喚：珍惜香港，保衛家園﹗

各位朋友，持續的亂局和暴力衝突，已經嚴重損害了香港的法治，破壞了香港的營商環境，侵蝕了國際社會對香港的信心，甚至影響到內地與香港的關係。令人憂慮的是，社會正在失去了基本的信任和尊重，對立激化、仇恨擴散。我們是否要看著香港一步一步走向衰退、崩潰、滅亡？這樣下去， *請問最終得益者是誰呢？請大家細心思考，最終得益者是誰呢？*

我的立場很清晰︰第一，對於那些存心擾亂香港，撕裂香港，妄想以暴力摧毀香港的害羣之馬，我們絕不妥協，強力說不。

第二，對於那些困擾香港多年，急切需要解決的社會民生問題，政府應該馬上處理，刻不容緩。

第三，對於當年鄧小平先生為香港設計的「一國兩制、港人治港、高度自治」方針同宏願，我們必須堅決執行，貫徹到底。

各位朋友，有危必有機，就以當前局面做一個當頭棒喝吧﹗這個是大時代的呼喚︰停止撕裂，停止抗爭，珍惜香港，保衛家園﹗