【逃犯條例】前線學生捱餓引助養潮　「香港自由之書」籌17萬餐券

反對修訂《逃犯條例》運動持續逾2個月，示威浪潮至今仍每周蔓延各區。最近網上瘋傳，指有學生示威者因無錢吃飯而捱餓，除了不少小店紛發起「助養」活動，免費為示威者提供餐飲外，多個團體和教會相繼收集餐券，派發予前線學生，其中「香港自由之書」已收集逾千張總值17萬元的餐券、禮券和八達通，冀與學生在抗爭之路同行。

最近網上瘋傳文章，指示威前線的學生無錢吃飯而要捱餓，甚至有人省下吃飯費用去買保護自己和同伴的裝備，不少人發起支援學生的行動。除陸續有小店「助養」請客，為示威者提供免費餐飲，「平等分享行動」發起人向前線學生資助麥當勞券及餅卡，希望學生知道他們並不孤單。另站在反修例運動前線的「好鄰舍北區教會」亦發起「青少年醫肚行動」，向各方收集餐券，為12至35歲經濟有困難、營養不足的青年人提供餐飲資助。

「香港自由之書」已收集逾千張總值17萬元的餐券、禮券和八達通。（「香港自由之書」專頁圖片）

為發表香港各行業對反修例社運感受，正眾籌出書的網上群組「香港自由之書」，昨晚於網上宣布，成功收集753張「唐記」包點禮券、650張餅卡，連同麥當勞、KFC肯德基、大家樂等食肆餐券、超市禮券和已充值的八達通 ，總值約17萬元。

該群組表示，為讓有需要的前線示威者獲得補給，故呼籲相關團體和人士，包括教師和社工， 若得悉有需要的年青人，可即時聯絡他們，而其餘剩餘餐券會由群組義工親自交予前線年輕人，冀「香港人，一齊撐落去」。