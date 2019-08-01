【逃犯條例】民主派議員支持、呼籲市民加入大罷工　斥警濫捕濫告

對於近日有市民下周一（5日）發起全港罷工，民主派議員今日（1日）表明支持及呼籲市民參與罷工，以和平的方式向政府施壓。民主派會議召集人毛孟靜表示，香港已經「病入膏肓」，香港人「不妨抖抖」。她指林鄭以為用防暴警察對付市民就能管治香港，拒絕回應訴求，此情況令人扼腕嘆息。她又稱是次罷工並非勞資糾紛，而是一場政治罷工，最起碼是不流血的抗爭方法，希望政府能聆聽六大訴求，亦呼籲停止「濫捕濫告」，否則令市民人人自危。

對於近日有市民下周一（5日）發起全港罷工，民主派議員今日（1日）表明支持及呼籲市民參與罷工，以和平的方式向政府施壓。（梁妍玲攝）

公民黨郭家麒表示，罷工有兩個主要原因，包括涉嫌「警黑合作」無差別襲擊市民，以及特首林鄭月娥不回應民間訴求，導致香港不斷沉淪，又指現時的社會目無法紀、包庇惡勢力，市民應該大聲疾呼，因此任何和平的行動都會支持。

民主派區諾軒稱，年輕人放棄暑假出來抗爭是因為珍愛和重視香港，但政權卻以報復心態來對待年輕人。區又指，公務員以至律政司檢控官都認為「亂告暴動罪是侮辱專業」。他懇求市民「行多一步」參與罷工，要求政府回應訴求。

民主黨黃碧雲表示，希望透過罷工和平理性地向政府施壓。她續稱「香港的問題應在香港解決」，斥責全國政協副主席、前特首董建華較港澳辦更加不明白香港內部管治問題，反而歸咎於外國勢力，又斥政府官員沒有做好他們的角色，而年輕人只是為了保衛香港，爭取自由和民主。議會陣線范國威則指現時「政府處處著火，社會面對史無前例的危機」，呼籲市民不要只對著網絡片段留眼淚，又寄語年輕人不要再犧牲自己和輕易流血。

對於工聯會今早呼籲公務員勿參與罷工，工黨張超雄指責他們是「站在打工仔的對立面」，范國威亦指《基本法》保障公務員有權參與政治表達，工聯會不應動輒抹黑及威嚇。張又指，若罷工得到強烈響應，所帶來的效果或會比抗爭性衝擊更大，能避免進一步的衝突，亦是不同工作崗位的成年人可以為下一代做的事。

對於早前7.28西環示威中有示威者被捕，兩日後就檢控，毛孟靜稱明顯是政治檢控，「嚇窒香港人不要隨便參加示威」，又指被控告暴動罪，卻可以1000元保䆁，認為是不對等的罪名，她表明日後會質詢律政司以及去信律政司司長鄭若驊，要求她作出解釋。

被問及早前地鐵站內不合作運動，毛明言任何示威一定會影響民生，但相對於年輕人爭取未來，相信短時間的不方便會得到大部分人的理解。她又指責警方以安全理由發出反對通知書拒絕周六旺角以及其他遊行，對市民不公道，而且市民有集會自由，質疑為何需要獲警方批准。

日前解放軍最新發佈影片中以廣東話喊「後果自負」，毛孟靜指明顯是針對香港示威，而黃碧雲相信港澳辦未有計劃派解放軍入城，只是以心理招數威嚇市民，呼籲市民應該堅定意志。