【8.5罷工】 公僕可罷工？　地政主任因人手問題　曾擬集體請假

反修訂《逃犯條例》觸發連串的示威遊行，由公務員發起今晚(2日)會在遮打花園，舉行「公僕仝人，與民同行」集會，亦引發罷工行動，有網民呼籲市民8月5日罷工，希望公務員也會響應。 過往亦有公務員計劃罷工，例如2004年，地政總署主任和督察職系人員就因人手問題發起遊行，並計劃以集體請假形式「罷工」一天，當時共160至180人獲批假。

有網民呼籲公務員響應下周的罷工行動，5名公務員則在今天發起公務員集會。（資料圖片／盧翊銘攝）

地政總署的工業行動發生在2004年3月，有地政主任及地政督察職系人員不滿署方漠視部門長期人手短缺，不與合約制的地政主任續約，過百人由中環愛丁堡廣場遊行至政府總部抗議，要求政府正視人手和斷層問題，保留涉事合約制地政主任，直至他們轉為永久編制。

據報地政主任會亦計劃發起集體請假一天「罷工」，該會主席任世寧稱有160至180人已請假並獲上司批准。

當時署方發言人回應指表示，署方尊重公務員有權採取法律容許的工業行動，但呼籲參與行動的員工要事先申請，又稱署方已就行動制訂應變計劃，務求為公眾提供的服務不受影響。

不過罷工最終是否成事，則未見有傳媒報道，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭回應查詢亦指未能確認。

另外，屋宇署就出現過短暫罷工。2013年，約250名前線技術員工午飯後，在旺角屋宇署總部地下罷工半小時，抗議人手嚴重不足，據部罷工的，大部分是屬公務員的技術主任和測量主任，佔兩個職系約一半人手，合約員工和退休員工都到場聲援，規劃署、地政總署等多個工務部門工會代表亦撐場。

警隊亦曾於2009年，因為不滿公務員凍薪，計劃在6月28日遊行。時任警務處處長鄧竟成6月25日與4個警察協會代表開會後，勒停了遊行，改為在警總召開會議。

