【逃犯條例】逾千中環人放工遮打花園撐遮快閃　金融才俊：會罷工

有市民發起今晚（1日）在中環舉行香港金融、銀行、保險界「自由不保 資金走佬」快閃活動，呼籲響應下周一（5日）香港大罷工，有逾1,000人參加，記者留意到，參與者絕大部份人穿上西裝、套裝OL服的中環上班族。 其中一名現職金融大行的雷先生（化名）説，一個多月來都有參與周六、日的遊行活動，支持一班年輕人，但每周發生重大事件後，周一卻如常上班，感到早上9時的中環彷彿「冇事發生過一樣」，無力感的確很重，感受到年輕人的無奈，「我真係明白點解有啲人想死。」 他説，自己為金融界一份子，大家最注重成本（cost），能夠集中去支持社會運動非常艱難，但金融的確能夠影響香港經濟，團結到就可以令政府「揸頸就命」，以壓力影響政府及要反映不服警權過大的問題，「冇嘢係冇cost㗎，我哋而家只係犧牲少少時間出嚟企下，如果咁都唔做，即係話你接受畀人壓迫嘅現實。」他直言將會參與下周一（5日）罷工行動。

逾千中環上班族在放工後，到遮打花園快閃集會，呼籲市民響應下周一罷工。（李澤彤攝）

歷時約20分鐘後快閃

有市民發起今晚（1日）在中環舉行香港金融、銀行、保險界「自由不保 資金走佬」快閃活動，超過1,000人參加，他們開啟手機燈光，高呼「罷工、罷工」等口號，整項活動歷時約20分鐘，之後各人陸續在四面八方離開。《香港01》記者與部分人由歷山大廈一帶走到現場，絕大部分人穿上西裝、套裝OL服，相信都是中環人。

出席快閃的金融業界人員，打開雨傘，企滿遮打花園。（梁煥敏攝）

現職金融大行的80後雷先生（化名）大呼著口號。他事後向記者慨嘆説：「警權已經愈來愈大，佢哋根本就唔覺得自己有錯，就算第日清咗場，事件完結，後果都係好難設想，係無得返轉頭。」他強調，市民自發站出來發聲，是憑良心去做事，正常人有良知想法而已。

有能力走 但不能留下走不到的

雷更一臉無奈地說，每星期也會出席示威行動，與一班前線對抗者「同行」。「我認我唔敢走到最前，人人都會怕，因為我知道自己唔可以還手。」從他的臉，看到他的無奈，他亦多次說有「無力感強」，「作為金融界一份子，坦白講我係可以有足夠資金就去移民，但我唔可以留低一班走唔到嘅人離開，我做唔到。」

他生於香港，長於香港，說到這裏，他忍不住眼淚，「就係呢種無力感，我明白點解有啲人會撐唔住，犧牲自己生命，因為有啲事情仲係影響唔到部份人。」

近月發生的事太多，但令他近日最不明白及擔心的，是警方拘捕及控告示威者，他指警權愈來愈大，認為事件過後，警方會自我膨脹，可以理直氣壯認為自己沒有錯，「佢連佢上司、（政務司司長）張建宗都夠膽話，將來嘅情況可能仲衰過以前『收規』年代。」因為件事已經不單單是「撤回條例」的問題，成立獨立調查委員會去回應近日問題亦非常重要。