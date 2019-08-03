【旺角遊行】梁振英懸紅100萬元　緝捕天星碼頭丟國旗落海人士

旺角今日（3日）再有反對修訂《逃犯條例》遊行，期間有示威者前往尖沙咀天星碼頭，拆下旗桿上的中國國旗，令國旗在海中漂流。 被指無申報接受澳洲公司UGL五千萬的前特首、現任全國政協副主席梁振英在Facebook宣布，「懸賞港幣壹百萬元」緝捕犯事者。他又倡議成立懸賞基金，協助警方緝捕「借反對修訂《逃犯條例》為名」侮辱國家、衝擊警察、破壞秩序的「狂徒」。

天星碼頭國旗被丟落海，梁振英緝兇。（Facebook截圖）

梁振英發文指，任何公眾人士向警方提供線索，緝捕今天在天星碼頭將國旗丟入海中的狂徒，一經法庭定罪，可得此賞格。此懸賞發出不足半小時，已獲過千網民讚好。

不過，要取得這一百萬元並非易事。事關一名身穿黑衣的蒙面青年拆下國旗時，大批人舉起雨傘遮擋。國旗被拆下後，拆旗青年馬上離開，之後國旗在海中漂流，記者現場看不到誰將國旗丟下海。

+ 36 + 35 + 34

縣紅發出不足半小時，梁振英又發文提出成立懸賞基金。（Facebook截圖）

大約半小時後，梁振英再在FB出貼文，倡議成立懸賞基金。他批評：「借反對修訂《逃犯條例》為名的狂徒侮辱國家、衝擊警察、破壞秩序，肆虐香港，必須繩之以法。」他倡議成立懸賞基金，協助警方緝捕，稱詳情日後奉上。