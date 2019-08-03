【旺角遊行】速龍小隊彌敦道清場　尖沙咀警署放催淚彈反攻

旺角遊行過後，晚上有示威者於彌敦道始創中心對開聚集，有防暴警員一度步出警署，其後又返回入內，晚上9時許再有過百名防暴警員衝出太子道西，築成多排人牆，有警員帶備長槍，旗手亦於現場戒備，在場指揮官呼籲市民返回行人路，其後開始快速向旺角方向推進。 另一邊於尖沙咀警署，警方同樣於下午9時許，於警署對開彌敦道及柯士甸道築起防線，並開始多次施放催淚煙向前推進，速龍小隊出動，有示威者被壓於地上及被警員用警棍毆打。

防暴警員於旺角警署外設防線，向旺角方向推進。（黃偉民攝）

有示威者被警員按倒在地，手被箍上索帶。（余睿菁攝）

警員於彌敦道近亞皆老街與示威者對峙。（余睿菁攝）

「旺角再遊行」於今日下午舉行，大會宣佈12萬人參與，於遊行開始後有遊行人士向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，部分人自發在新填地街向油麻地方向前行，其後再於亞皆老街前往彌敦道方向，並佔用彌敦道前往尖沙咀方向。

至晚上有示威者於彌敦道始創中心對開聚集，有人曾於警署外以雷射光照向警署上層，晚上8時許警署內有大批身穿防暴裝備、手持警棍的警員曾出動到警署外，又指示太子港鐵站出口步出的市民返回站內。警員其後陸續於正門返回警署，多名軍裝警員仍繼續在門外戒備。至晚上9時許，再有過百名防暴警員衝出太子道西，築成多排人牆，有警員帶備長槍，旗手亦於現場戒備，在場指揮官呼籲市民返回行人路，然後警方將防線向旺角方向推進，至亞皆老街交界警方停下，與示威者對峙，警方於10時許多次高舉黑旗，警告將會施放催淚煙，而馬路及行人路旁仍有市民圍觀。

報案室下午起落閘 車閘遮帆布

下午起旺角警署報案室正門已落閘，只留下鐵閘上一道門打開讓人出入，另外於警署側門車閘同樣關閉，並用藍色帆布遮擋，於車閘內停車場位置，有多輛警車及俗稱「豬籠車」的運輸車在場，大批警員在內準備候命，於警署高位亦有警署駐守視察。而於警署附近一帶的店舖大部分已關門。

警方於尖沙咀警署外推進防線，並多次施放催淚煙。（曾梓洋攝）

另一邊於尖沙咀警署外，晚上9時13分，警方於九龍公園泳池對出，向警署掉磚示威者發射首枚催淚彈。與此同時，警方於尖沙咀警署內再次向九龍公園泳池方向出示黑旗。至晚上近9時26分，大批防暴警員手持長盾牌，於尖沙嘴警署柯士甸道築成防線，往彌敦道方向推進。推進期間，警方多次舉黑旗，其後施放多枚催淚彈，現場一片煙霧彌漫。至晚上9時35分，警方突然快速推進防線，驅散在場人士，示威者退到柏麗購物大道，與防暴警察對峙。