【逃犯條例】林健鋒料飲食零售業受影響　倡豁免商業登記費

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今（4日）出席商台節目時，形容連日的反修例示威活動「無法無天」，不獲警方批准亦照樣進行，對於昨晚黃大仙警察宿舍有住客與宿舍外的街坊爭執打鬥，林健鋒認為不論是警察宿舍或或民居都不該受到影響。 林健鋒指，示威活動令中小企零售飲食界受很大影響，指工商界、金融及專業界別的人士，明白示威人士意圖以激烈活動逼政府回應他們訴求，但有人打著「光復香港，時代革命」的旗號，反映示威者已不是要求政府回應訴求這麼簡單，而想破壞「一國兩制」，「真正在恐嚇香港的就是這些人」。

反修例示威活動期間，街上金舖、珠寶店、錶行相繼落閘，林健鋒認為飲食零售業生意大受影響。（王譯揚攝）

他又稱，香港作為國際金融中心、罪案率低，香港警察的工作有目共睹，強調香港需要警隊維持治安，呼籲市民不要被仇怨情緒支配行為。

經濟方面，林健鋒預料香港前景陸續會受到困擾，經濟繼續下滑，建議政府加強向海外游說工作；面對美國總統特朗普在貿易問題上的反覆無常，林笑指「我哋唔好估佢聽日會講咩」，提議可由特首林鄭月娥領導專責小組，為工商業界制定緊急應變措施。

林健鋒提到，經民聯日前已向財政司司長陳茂波提出一系列令商界即時受惠措施，包括加大出口信用保險額度、把「特別優惠措施」的八成擔保調高至全部擔保等、豁免商業登記費、暫緩預繳利得稅或容許分期付款、調整樓市辣招等。

住屋問題上，他認為政府可研究分階段重建低層數的舊公屋，並在原區另尋足球場等用地建屋，令居民可原區重置，相信四、五年可以解決大量住屋需求。至於水貨客問題，林認為自由不是只要一樣、不要另一樣，指走水貨也是買賣，提議設立「水貨市場」。