【逃犯條例】民建聯經民聯讉責衝擊行動　「瘋狂甚至恐怖惡行」

反《逃犯條例》修訂行動持續不斷，今晨（1日）有示威者於灣仔與警方發生衝突，期間警方一度使用警棍驅趕示威者，亦有示威人士於立法會廣場外將國旗換上印有洋紫荊圖案的黑旗，並將特區區旗「下半旗」。約1時半，再有一批示威者包圍立法會，以鐵枝、鐵籠車等物品衝擊立法會玻璃幕門，企圖進入立法會，玻璃門的底部已完全損毀、鬆脫。 民建聯主席李慧琼及經民聯強烈讉責凌晨起的連串示威行動。李慧琼於聲明上提到，示威者的行為嚴重破壞社會秩序和損害法治，指其行為已觸犯嚴重罪行，完全違背基本法賦予市民和平請願表達意見的權利。梁美芬亦指，經民聯會全力支持警隊嚴正執法 ，以維護香港社會安寧，又呼籲示威人士保持冷靜。

李慧琼強烈讉責示威者以硬物及鐵籠車等物品持續衝擊立法會大樓，造成立法會外牆玻璃多處嚴重破損。（張浩維攝）

李慧琼於聲明上提到，有警方在驅趕示威者期間，有人向警方防線拋擲帶有腐蝕性的液體，造成十多名警員受傷。又指下午約1時，再有大批示威者以硬物及鐵籠車等物品持續衝擊立法會大樓，造成立法會外牆玻璃多處嚴重破損，形容其為「極端暴力分子」。

她強調，民建聯對此「極端激進暴力分子的兇惡行徑」予以最強烈的譴責，指其行為已嚴重破壞社會秩序和損害法治，完全背離基本法賦予市民和平請願的權利，亦超越和平的香港人所能接受的底線。她續指，民建聯期望及敦請社會各界能齊心譴責示威人士「此等瘋狂甚至恐怖惡行，向他們明確發出社會不容他們胡作非為的堅决強烈訊息」。

經民聯其後亦發表聲明，表示對示威者的破壞行為感到震驚，又對「暴徒以暴力衝擊香港法治」予以嚴厲譴責。強調經民聯支持警方嚴正執法，將涉事人士繩之於法。又指今日立法會大樓內並無任何會議，但示威者仍多次衝擊大樓，認為「有關的暴力手段和行為顯示，該批暴徒已經失去理智，絕非單純的示威行為，甚至懷有不可告人的目的。」。

經民聯強調，尊重香港市民和平集會及表達意見的自由和權利，但認為示威人士的行為超越法治底線，對其「罔顧法紀、危害他人生命安全、嚴重損害香港國際形象」的行為予以強烈譴責。

最後，民建聯及經民聯重申，支持警方嚴正執法以及追究一切違法行為，又促請警方盡快徹查有關事件，並感謝警方專業克制地守護社會安寧及秩序，向受傷的警員致以深切慰問。