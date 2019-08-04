【逃犯條例】張建宗道歉論惹警員不滿　陳景生指警隊「恃寵生驕」

7月21日有白衣人在元朗站襲擊市民，警方承認早已收到情報，卻在市民站內遇襲後39分鐘才到場，被指反應緩慢。有法律界人士發表聯署聲明促請特首林鄭月娥就元朗事件成立調查委員會，但政府未有回應。據悉廉署已立專責小組，調查有否警務人員涉公職人員行為失當。 有份聯署的大律師公會前主席陳景生，在Now新聞台節目《大鳴大放》中表示，即使廉政公署介入調查元朗事件，亦應成立權力更大的獨立調查委員會，調查政府在事件中的角色及檢討政策。他又形容警隊不滿政務司司長張建宗為元朗事件向市民道歉是「恃寵生驕」。

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陳景生認為，即使廉署已介入調查元朗事件是否有警員瀆職，仍然需要成立獨立調查委員會，令調查對象擴展至政府官員，調查內容亦應包括事件成因及政府政策，「例如像政府，我們的特首死不認錯，永遠不會說撤回，這件事究竟有多大刺激力？」

張建宗上月會見傳媒時，承認警方於處理元朗襲擊事件與市民的期望有落差，政府願意道歉，其道歉論引發警隊內部不滿。陳景生認為，警隊的反應是恃寵生驕，又指警隊寫給張建宗的信中，沒有解釋為什麼警察在元朗白衣人事件中的做法是對的。

陳景生指，受傷市民可透過私人檢控或民事索償，向施襲者或警隊追討，但事主需自行搜證，一般市民很難做到，希望政府可主動徹查事件。