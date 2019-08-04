【黃大仙衝突】29人被捕　最細15歲　警方多次嚴厲譴責激進示威者

昨日（3日）下午在晏架街舉行的集會及至櫻桃街公園的遊行，最後演變成嚴重衝突，警方指激進示威者武力不斷升級，例如擲汽油彈、到處縱火及出動炮仗攻擊居民，事件中至少拘捕20人，涉及非法集結、藏有攻擊性武器及襲擊，警方多次對示威者行為予以嚴厲譴責。至於有記者提問為何警方多次以強光照射記者鏡頭，警察公共關係科余鎧均高級警司則回應指，警方使用強光用來照明。截至今日清晨6時，醫管局轄下急症室，共接獲18名傷者，其中12人仍然留院。至今晚近8時，警方公布事件中共拘29人。

警方今早清晨5時召開記者會，警察公共關係科余鎧均高級警司表示，激進示威者使用的武力不斷升級，如擲汽油彈及到處縱火，出動炮仗等物品攻擊居民，亦留意他們由過往激進行為局限於數個示威活動地區，至這次有預謀地刻意將示威行為伸延至東九龍各處，包括居民，除了堵塞大量東九龍主要幹道外，亦嚴重威脅很多無辜市民的人生安全，情況惡化下去，激進示威者繼續任意妄為，衝擊法治，後果不堪設想，警方予以嚴厲譴責。

尖沙咀警署內共有20輛私家車遭人破壞。 （廖俊升攝）

警方指激進示威者利用自製武器，包括巨型射彈器，向警署射磚頭及硬物。 （高仲明攝） 原本下午在旺角舉行的集會及遊行，終點設在櫻桃街公園，根據原定的參與人數，最高峯時約有4,000人，惟另一批參與遊行的示威者，偏離原本協議的遊行路線，走出馬路，並佔據彌敦道前往尖沙咀。示威者在彌敦道多個路口拆毀路邊鐵欄，設置路障，嚴重堵塞道路。 警署內20輛私家車遭破壞 傍晚近6時30分以及晚上約11時，示威者兩度堵塞紅磡海底隧道往九龍的出入口，嚴重危害自身及其他道路使用者的人身安全，亦導致兩邊管道全面封閉，令九龍及港島方向的交通出現嚴重擠塞。尖沙咀方面，晚上約8時，激進的示威者圍堵尖沙咀警署，四處縱火，包括在正門的樓梯位置擲燃燒彈，火勢度超過1.5米，亦用雨傘及鐵枝擊打泊在警車內的多輛汽車，車廂被他們打爛，再將燃燒彈扔進車內。事件中，共有20輛私家車遭破壞，甚至有示威者伸手入警署內，嘗試打開警署內私家車的油缸蓋，余指，警方必須指出這些行為非常危險，同時激進示威者肆意破壞，將一車車的磚頭運至尖沙咀警署外，利用自製武器，包括巨型射彈器，向警署射磚頭及硬物，又在警署四處噴上侮辱性的字句。

在尖沙咀天星碼頭對開，有示威者刻意破壞國旗。晚上約11時，大批示威者集結在旺角區，有人投擲汽油彈、燒木梯及紙皮，在彌敦道及茂林街交界，有人用強力激光照射警員，又焚毀垃圾桶，將一個燃燒中的垃圾桶推向警方防線，嚴重危害現場警員及市民的生命。在亞皆老街及彌敦道交界，亦有人故意破壞交通操作，影響尖沙咀、佐敦、黃大仙、旺角超過20個交通燈，對交通安全產生極大危險。

有多名示威者在彌敦道被捕。 （黃偉民攝）

警方指有示威者將一個燃燒中的垃圾桶推向警方防線，嚴重危害現場警員及市民的生命。（鄭嘉如攝） 警方亦留意到，有不少激進示威者除了暴力襲擊警署，亦襲擊與自己意見不同的市民，甚至濫用私刑，有遇襲者被人用索帶紮著雙腳，亦有人被打至頭破血流，警方絕不容忍這些暴力行為，並呼籲受害人報案。由於現場情況危急、惡化，以上發生各種不同程度的暴力行為，警方別無他法，只能以最低武力施放催淚煙，以驅散不同地方的示威者，防止事情惡化。 斥示威者向紀律部隊宿舍拋擲玻璃樽 黃大仙方面，接近晚上11時，有示威者更換衣物混入人群製造事端，他們甚至包圍黃大仙警署，並在警署外牆噴漆、拆走閉路電視鏡頭再拋入警署內。有警務人員乘坐警車離開黃大仙一巴士站時，亦被激進示威者包圍，他們破壞多輛警車，向警員及警車拋擲雜物。更令人髮指的是，有激進示威者包圍黃大仙紀律部隊宿舍，肆無忌憚在宿舍外燃點懷疑是炮仗的物品，向宿舍拋擲大量硬物如玻璃樽，破壞宿舍內欄杆等政府公物，嚴重威脅無辜居民的人身安全。午夜後，一批示威者走出龍翔道，以多輛私家車架設路障，堵塞黃大仙中心對開的龍翔道，有電視台採訪車欲駛離時，遭示威者阻止，甚至以硬物損毀車窗。

警方到黃大仙驅散示威者，遭大批街坊唾罵。（曾梓洋攝）

負責清場的「速龍小隊」由警察機動部隊校長、外籍總警司莊定賢（David Jordon）全權主理，他凌晨亦有現身清場行動中。 （鄭翠碧攝） 多間警署報案室先後暫停服務 根據目前警方掌握的資料，暫時拘捕20人，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲擊。由於大批示威者包圍多間警署，被作出暴力衝擊，影響九龍區多間警署的服務，在過去十多個小時，油麻地及尖沙咀分區警署報案室、旺角警署報案室和、九龍城警署、黃大仙警署報案塞及紅磡港鐵站警察報案中心均先後暫停服務，影響警方為市民提供的緊急服務。至今午12時3分，服務才恢復正常。 警方：相信廣大市民會予以最嚴厲譴責 警方必須指出，處理今日的示威活動時是非常忍讓及克制，背後原因是因旺角及尖沙咀人流眾多，故不想有任何衝擊情景發生，令附近無辜市民受傷，惟激進示威者從下午開始不斷製造事端，四處破壞及縱火，使用汽油彈等，嚴重危害在場人士及無辜人士的安全，他們不斷提升武力，將矛頭直指警察設施及警務人員，刻意製造警察衝突的場面，警方透過現場廣播、社交媒體及新聞公報，呼籲非法集結人士盡快離開，經多次警告無效後，最終逼使警力以最低武力，包括催淚煙作出驅散行動。 被指以強光照射記者鏡頭 警：用來照明 余鎧均形容，昨日激進示威者的行為完全是胡作非為，目無法紀，示威者罔顧無辜市民的人身安全，對社會造成極大的破壞，對於激進者的違法行為，相信警方及廣大市民一樣，均會予以最嚴厲的譴責，警方會嚴肅追究，並重申警隊有能力及信心將違法人士繩之於法。及後有記者提問為何警方多次以強光照射記者鏡頭，余鎧均則回應指，警方使用強光用來照明。

凌晨的「戰線」推進至黃大仙區，多名街坊下樓指罵在場警員。 （王譯揚攝）

18傷者分送三間醫院 12人仍然留院

由昨日傍晚至今日凌晨時分，油尖旺及黃大仙分別爆發警民衝突導致多人受傷。截至今日清晨6時，醫管局轄下急症室共接獲18名傷者，分送明愛醫院、廣華醫院及瑪嘉烈醫院，當中12人仍然留院治理。

警方公布共拘29人

警方於今日（4日）晚上7時55分公布，在九龍客處的衝突中，拘捕共24男及5女，年齡介乎15至45歲，涉嫌非法集結、未能出示身分證明文件、阻礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器，現正被扣留調查。