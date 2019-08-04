【將軍澳遊行】商場店舖提早關門　慧安小食店：一日半日無所謂

市民今日（4日）下午於將軍澳發起遊行，遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合前往將軍澳單車館公園。將軍澳多個商場有商戶落閘提早關店，被認為有可能受衝擊的將軍澳警署，其附近食店表示會於下午一時半就會關門。但亦麵包店照常營業，職員表示不擔心會因遊行而影響生意，反而相信會帶動更多人流幫襯。另外有小食店表示，一旦出現衝擊要關店也不太介意，「一日半日無咩所謂啦！」

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遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合。中午12點半，港鐵寶琳站上蓋的新都城商場大致平靜，商鋪照常營業。將軍澳站上蓋的PopCorn商場未見商店關門，仍有大批市民在商場內流連。而遊行起點附近的慧安商場如常營業，商場內聚集了部分黑衣相信是遊行人士。

慧安商場保安指出，今日商場不會關閉。不過，有商戶說，若一旦人太多甚至出現衝擊，他們或會落閘，並休息一日。在商場屹立21年的小食店說，一旦要關門，他們也不太介意，更坦言：「一日半日無咩所謂啦！」

將軍澳廣場內有商戶貼上告示指，下午1:30後因公眾活動會關閉，未到下午1時亦有商戶已落閘。但仍有大多的食肆、商店有開門，廣場仍有大批市民。

位於將軍澳警署對面的一間冰鮮食品店職員表示，不太擔心會發生衝突，但下午一時半就會關門，而公司亦沒有給予任何指引員工。同位警署對面一間火鍋食品店的職員則表示，暫時會照常營業，但稍後或會視乎情況落閘，但她坦言不擔心會有警察衝入來，「我地都係做生意啫」。

坑口培成路其中一間麵包店職員坦言，店舖會照常營業，不擔心會因遊行而影響生意，反而相信會帶動更多人流幫襯。被問到會否擔心下午會發生衝突，她相信會是和平的遊行，又指公司內部暫沒有指引員工如何應對突發狀況。

早前傳出有部份反修例示威者抗爭因無收入而要捱餓，有食店表示可提供免費膳食予有需要的人，家俬店實惠早前表示會自一連三日派麵包，寶琳分店職員指500個麵包已在下午1點前派發完畢。